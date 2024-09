– Volkswagen dévoilera la nouvelle génération de véhicules Scout le 24 octobre 2024.

– Les nouveaux modèles Scout comprendront des concepts de VUS et de camions conçus pour les aventuriers modernes.

– Cet événement marque le renouveau de la marque emblématique Scout, 44 ans après le Scout II.

Un peu plus de deux ans après que Volkswagen a annoncé qu’il allait faire revivre la marque Scout, nous allons enfin voir à quoi ressembleront les véhicules dans huit petites semaines. Le 24 octobre 2024, 44 ans après que le dernier Scout II soit sorti de la chaîne de production, la marque emblématique Scout renaîtra avec le dévoilement de la prochaine génération de véhicules Scout.

La marque Scout a une riche histoire qui remonte aux années 1960. Produit à l’origine par International Harvester, le Scout était l’un des premiers véritables VUS, conçu pour la robustesse et la polyvalence. Le Scout II, dont la production a cessé en 1980, a laissé un héritage durable parmi les amateurs de tout-terrain et les aventuriers de tous les jours. Sa réputation de durabilité et de capacité tout-terrain en a fait un nom aimé et vénéré parmi les admirateurs de camions.

La renaissance de la marque Scout par Volkswagen est un clin d’œil à ce passé historique, tout en étant résolument tournée vers le marché automobile d’aujourd’hui et vers l’avenir. La nouvelle génération de véhicules Scout devrait conserver l’esprit d’aventure des modèles originaux tout en intégrant des technologies et un design modernes. Cette révélation est particulièrement excitante pour la fidèle communauté Scout, qui a maintenu l’héritage de la marque en vie pendant des décennies.

L’événement du 24 octobre promet d’être un moment important pour Volkswagen, bien plus que le buzz autour de l’ID.Buzz. Les admirateurs de Scout et les passionnés de VUS découvriront les plans de VW pour honorer l’héritage de la marque légendaire et répondre aux exigences des conducteurs d’aujourd’hui.