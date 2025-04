Volkswagen dévoile les concepts ID. AURA, ID. ERA et ID. EVO à l’Auto Shanghai

Volkswagen présente des concepts de VÉ adaptés à la Chine, dotés de capacités d’IA et d’automatisation, à l’Auto Shanghai 2025.

Le constructeur prévoit plus de 30 nouveaux lancements de véhicules en Chine d’ici 2027, dont 20 véhicules à énergies nouvelles (NEV).

Tous les concepts intègrent un système d’automatisation de niveau 2++ basé sur l’IA et une architecture numérique localisée.

Les nouveaux modèles électriques couvrent une grande variété de segments, allant des voitures urbaines compactes aux VUS pleine grandeur avec prolongateurs d’autonomie.

Dans le cadre de sa stratégie « En Chine, pour la Chine », Volkswagen a levé le voile sur trois concepts de véhicules électriques prometteurs à l’Auto Shanghai 2025 : ID. AURA, ID. ERA et ID. EVO. Ces modèles marquent une nouvelle étape dans l’expansion du constructeur sur le marché chinois des VÉ, avec un objectif de plus de 30 nouveaux modèles lancés d’ici 2027, dont 20 NEV.

Pensés spécifiquement pour le marché chinois, ces concepts ont été développés en collaboration avec les coentreprises locales FAW-Volkswagen, SAIC VOLKSWAGEN et Volkswagen Anhui. Chaque modèle cible un segment différent et intègre des technologies adaptées aux besoins régionaux, notamment des fonctions d’automatisation avancées alimentées par l’intelligence artificielle.

Tous les concepts sont équipés de systèmes basés sur l’IA permettant une conduite hautement automatisée de niveau 2++. Cela signifie que certaines manœuvres, comme les changements de voie, les virages et l’insertion dans la circulation, peuvent être effectuées automatiquement, sous la supervision du conducteur. Les véhicules sont dotés d’une architecture électronique zonale et d’une puissance de calcul élevée, favorisant les mises à jour logicielles à distance et une expérience numérique moderne.

Développé avec SAIC VOLKSWAGEN, l’ID. ERA est un VUS pleine grandeur qui introduit la technologie du prolongateur d’autonomie dans l’offre de Volkswagen. Grâce à un générateur thermique qui recharge la batterie en roulant, il offre une autonomie combinée de plus de 1 000 km, soit environ 300 km en mode électrique pur, avec une extension de plus de 700 km.

L’ID. EVO, développé avec Volkswagen Anhui, est un grand VUS 100 % électrique reposant sur une plateforme de 800 volts. Pensé pour une clientèle plus jeune axée sur le style de vie, ce modèle intègre un nouvel écosystème numérique avec des services mis à jour en continu via le nuage. C’est aussi le premier véhicule de la famille ID. UNYX.

De son côté, l’ID. AURA de FAW-Volkswagen est une berline électrique compacte bâtie sur la nouvelle plateforme Compact Main Platform (CMP). Destinée au segment A, elle mise sur un prix accessible tout en offrant des fonctionnalités évoluées comme un assistant humanoïde basé sur l’IA, une interface utilisateur de type téléphone intelligent et des fonctions de conduite intelligente optimisées pour la ville.

Ces trois modèles partagent le nouveau langage stylistique de Volkswagen, aperçu pour la première fois avec le concept ID. CODE dévoilé à Beijing en 2024. Développés en moins de 34 mois à l’usine de Hefei, ces concepts sont exposés à l’Auto Shanghai et, selon Volkswagen, ne seront jamais commercialisés en Amérique du Nord.