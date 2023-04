Volkswagen dévoile l’Atlas Peak Edition 2024 au salon de l’auto de New York

Il s’agira d’une version plus aventurière de l’Atlas redessiné pour 2024.

Des pneus tout terrains, des accents noirs et deux peintures exclusives sont inclus.

L’Atlas 2024, incluant la version Peak Edition, arrivera sur le marché cet été.

Volkswagen a annoncé un nouveau niveau de finition robuste pour l’Atlas 2024 aujourd’hui au salon de l’automobile de New York.

Le plus grand VUS de la marque a été rafraîchi pour l’année modèle 2024 et ces modifications incluront également un nouveau niveau de finition appelé Peak Edition.

Comme c’est souvent le cas pour les véhicules de cette catégorie tels que le Honda Pilot Trailsport, le Kia Telluride X-Pro et le Nissan Pathfinder Rock Creek, Volkswagen a choisi de doter le nouvel Atlas d’un niveau de finition axé sur le tout-terrain.

L’Atlas Peak Edition 2024 s’inspire du concept Basecamp 2019, basé sur l’Atlas précédent.

Cela signifie que ce modèle comprend un certain nombre de changements de design, dont les plus apparents sont la calandre et les roues.

En effet, l’Atlas Peak Edition dispose d’une nouvelle calandre noire qui se distingue par deux barres horizontales argentées qui s’étendent à partir du logo au centre.

La partie inférieure du bouclier avant se distingue également par le revêtement de bas de caisse peint en argent et le motif en « X » noir brillant repris de l’Atlas Cross Sport.

Les jantes exclusives Peak Edition sont des unités de 18 pouces peintes en noir brillant qui sont complétées par d’autres accents noir brillant le long des côtés du véhicule, tels que le badge sur le panneau de custode avant, les rails de toit, le contour des fenêtres, les coques de rétroviseurs et les seuils latéraux uniques, qui comprennent également des accents argentés.

À l’arrière, les changements comprennent un diffuseur noir et argenté ainsi qu’une bande noire qui souligne les feux arrière sur toute la largeur du véhicule.

Afin d’offrir une augmentation des capacités correspondant à son apparence plus robuste, le Volkswagen Atlas Peak Edition 2024 bénéficie également de pneus 255/60 tout-terrain.

Deux nouvelles couleurs de peinture, Avocado Green et Pure Grey, complètent la liste des changements extérieurs pour ce nouveau niveau de finition.

À l’intérieur, l’Atlas Peak Edition se distingue des autres modèles Atlas par son habitacle en similicuir noir aux accents gris, avec des surpiqûres orange. Les portes et le tableau de bord sont ornés d’un motif métallique à carreaux qui est unique, tout comme l’insigne sur le volant. Le système d’éclairage d’ambiance sélectionnable a également été modifié pour éclairer un panneau translucide monté devant le passager et comportant le logo Peak Edition.

Comme tous les autres Atlas 2024, cette version arrivera dans les salles d’exposition de Volkswagen en Amérique du Nord à partir de cet été.