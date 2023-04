Volkswagen dévoile la berline électrique ID.7

Selon le cycle WLTP, l’ID.7 pourrait avoir jusqu’à 700 kilomètres d’autonomie.

L’ID.7 disposera de plusieurs technologies nouvelles chez Volkswagen, telles qu’un toit panoramique à atténuation et des sièges massant.

Les livraisons vont débuter en Chine et en Europe cet automne, suivi de l’Amérique du Nord en 2024.

Volkswagen a lancé la version de production de l’ID.7, sa nouvelle berline électrique de taille moyenne, plus tôt aujourd’hui, lors d’un événement retransmis en direct simultanément en Europe, en Amérique du Nord et en Chine.

La nouvelle berline a été présentée en avant-première il y a quelques mois avec un concept camouflé qui a été montré au public à plusieurs reprises.

Selon VW, l’ID.7 sera dotée de nombreuses technologies inédites, telles qu’un toit en verre panoramique à intensité variable et des sièges massant chauffants et réfrigérants avec fonction de séchage.

La présence de ces caractéristiques habituellement réservées aux véhicules haut de gamme s’explique par le fait que l’ID.7 sera positionnée comme le modèle phare de Volkswagen en Europe et en Chine.

Parmi les autres caractéristiques de la voiture figurent un système audio Harman Kardon de 700 watts en option et un nouveau système d’exploitation pour l’info divertissement.

Cette nouvelle technologie comprendra un assistant vocal capable de contrôler la plupart des fonctions et systèmes du véhicule, ainsi que des menus remaniés qui devraient répondre à certaines des plaintes formulées à l’encontre du système actuel de la société.

Par exemple, les commandes de climatisation seront désormais disponibles à tout moment au bas du nouvel écran d’info divertissement de 15 pouces et des boutons assignables seront inclus pour permettre aux conducteurs de personnaliser les commandes de leur véhicule.

Un affichage tête haute en réalité augmentée, présenté en avant-première sur le concept ID.7, sera disponible sur le modèle de production où il donnera aux conducteurs des indications de navigation en affichant des flèches directement sur la route devant eux.

Une autre nouvelle technologie présente sur l’ID.7 est le système Travel Assist avec essaim de données. Ce système utilise les données générées par d’autres véhicules VW ayant emprunté un certain tronçon de route pour améliorer les capacités semi-autonomes de l’ID.7. Il est ainsi possible d’offrir une assistance au changement de voie sur autoroute lorsque l’on roule à plus de 90 km/h.

Si le design de l’ID.7 n’est pas une surprise grâce aux nombreuses apparitions du prototype légèrement déguisé, quelques détails supplémentaires ont été révélés.

Ainsi, on sait désormais que la berline mesurera près de cinq mètres de long et que son coefficient de traînée ne sera que de 0,23. Volkswagen affirme également que le long empattement de ce modèle offrira plus d’espace intérieur que dans les autres véhicules de cette taille.

Grâce à ce faible coefficient de traînée, mais aussi à une nouvelle génération de moteurs électriques plus efficaces, l’ID.7 devrait offrir une autonomie de plus de 700 kilomètres selon le cycle de test WLTP.

Ce chiffre est peut-être un peu optimiste, car les figures WLTP sont souvent beaucoup plus élevées que celles de l’EPA et que les résultats de l’autonomie en conditions réelles, mais il indique tout de même que l’ID.7 devrait avoir beaucoup plus d’autonomie que l’ID.4, qui a une autonomie WLTP d’environ 520 kilomètres.

En outre, Volkswagen affirme que les batteries de l’ID.7 pourront se charger à un taux maximum de 200 kW, ce qui pourrait réduire les temps de charge lors de l’utilisation de chargeurs rapides à courant continu.

Alors que plusieurs tailles de batteries seront proposées, l’ID.7 utilisera les mêmes moteurs de 282 chevaux sur toute la gamme. Comme il s’agit apparemment de la puissance d’un seul moteur, il est probable que la version à transmission intégrale à deux moteurs aura une puissance combinée plus élevée.

La Volkswagen ID.7 trouvera ses premiers acquéreurs en Europe et en Chine dès cet automne, mais les livraisons aux États-Unis et au Canada devront attendre 2024, lorsque les premières unités produites en Allemagne traverseront l’Atlantique.