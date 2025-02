Volkswagen Canada annonce les prix de la Golf GTI et de la Golf R 2025

Le prix de la Volkswagen GTI 2025 augmente de 1 700 $, avec plus de technologie et de mises à jour.

La Golf GTI 2025 est offerte à partir de 36 495 $ ; la Golf R est offerte à partir de 50 995 $.

La Golf R développe désormais 328 ch, ce qui en fait le modèle de Golf le plus puissant à ce jour.

Les modèles rafraîchis présentent de nouvelles améliorations sur le plan du style, de la technologie et de l’habitacle.

Volkswagen Canada a annoncé les prix et les mises à jour des Golf GTI et Golf R 2025 rafraîchies. La Golf GTI commence à 36 495 $ (34 795 $ en 2024) et est offerte en deux versions, tandis que la Golf R est offerte à partir de 50 995 $ (49 195 $ en 2024, 50 595 $ avec la boîte DSG). Les nouveaux modèles présentent des mises à jour de l’extérieur, de l’intérieur et des performances.

Golf GTI : design et équipements de série actualisés

La Golf GTI 2025 présente un pare-chocs avant redessiné, des phares actualisés avec une ligne de caractère rouge et un logo Volkswagen éclairé avec une barre lumineuse de série. Deux nouvelles couleurs extérieures — argent alpin métallisé et bleu ardoise métallisé — viennent s’ajouter à la gamme. Les jantes en alliage usiné « Jerez » de 18 pouces de série sont équipées de pneus toutes saisons.

À l’intérieur, la GTI reçoit un nouvel écran tactile d’infodivertissement de 12,9 pouces, doté d’une nouvelle interface avec un logiciel plus rapide et une disposition améliorée. Des boutons physiques remplacent les anciennes commandes haptiques sur le volant, et un socle de recharge sans fil de 15 watts a été ajouté. Les équipements de série comprennent la navigation, l’affichage dynamique des panneaux de signalisation, le contrôle de la distance de stationnement avec capteurs avant et arrière, et le système d’éclairage avant adaptatif (AFS).

La GTI est toujours propulsée par un moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres développant 241 chevaux et 273 lb-pi de couple. La boîte DSG à 7 rapports reste la seule option au Canada.

Les options supplémentaires comprennent :

Jantes en alliage « Queenstown » de 19 pouces avec pneus d’été performants (500 $)

Toit ouvrant électrique Rail2Rail (1 250 $)

Ensemble de sièges Artvelour (500 $), comprenant des sièges provenant de la GTI Clubsport du marché européen.

Golf GTI Autobahn

La finition Autobahn, qui remplace la précédente finition Performance, est proposée à partir de 40 495 $. Elle est équipée de série de sièges Artvelour, avec en option un pack cuir (1 200 $) qui ajoute des sièges avant à réglage électrique avec mémoire, ventilation et d’autres caractéristiques de confort.

Les équipements de série de la version Autobahn sont les suivants :

Toit ouvrant électrique Rail2Rail

Contrôle dynamique du châssis (amortissement adaptatif) avec sélection du profil de conduite

Direction progressive

Aide au stationnement

Jantes en alliage « Queenstown » de 19 pouces avec pneus d’été haute performance

Système audio haut de gamme Harman/Kardon avec huit haut-parleurs et un caisson de basses

Affichage tête haute (HUD)

Climatisation trois zones Climatronic avec réglage de la température à l’arrière et sièges arrière chauffants

Feux de route automatiques Light Assist

Golf R : la plus puissante de toutes les Golfs

Pour 2025, la Golf R gagne 13 chevaux supplémentaires, ce qui porte sa puissance à 328 chevaux. La boîte automatique à double embrayage DSG à 7 rapports reste la seule option de transmission, associée à la transmission intégrale 4MOTION à vecteur de couple sur l’essieu arrière.

À l’extérieur, les phares ont été révisés, le pare-chocs avant redessiné et le logo Volkswagen éclairé par une barre lumineuse de série. Les nouvelles jantes en alliage forgé « Warmenau » de 19 pouces sont 20 % plus légères que les jantes de la Golf R précédente, ce qui contribue à améliorer la tenue de route.

À l’intérieur, la Golf R est équipée du même nouveau système d’infodivertissement à écran tactile de 12,9 pouces que la GTI, fonctionnant avec le dernier système d’exploitation MIB3 de Volkswagen. Les autres mises à jour de l’intérieur comprennent :

Système audio haut de gamme Harman/Kardon avec radio satellite SiriusXM

Sièges en cuir Nappa avec sièges avant ventilés

Sièges chauffants à l’avant et aux places latérales arrière

Siège conducteur à 12 réglages électriques avec mémoire

Commande vocale avec amplificateur de voix

Bloc de recharge sans fil de 15 watts refroidi

La seule option disponible pour la Golf R est un toit ouvrant électrique Rail2Rail (1 250 $).

Nouveauté 2025 : Golf R Black Edition

Volkswagen introduit une toute nouvelle version Black Edition pour la Golf R 2025, au prix de 53 595 $. Cette édition comporte des éléments de style noircis, notamment :

le badge « BLACK » sur le montant B

Étriers de frein peints en noir avec logo « R

Logos Volkswagen et « R » noirs

Embouts d’échappement quadruples noirs

Accents intérieurs en fibre de carbone

Jantes en alliage forgé « Warmenau » noir brillant

La Black Edition comprend une option de sièges en tissu sans frais et un échappement en titane Akrapovič en option (3 000 $), qui réduit le poids de 7 kg et améliore la note d’échappement.

Les options de couleur pour la Golf R et la Black Edition comprennent le noir Mythos métallisé, le blanc pur et le bleu Lapiz métallisé. Les modèles Black Edition avec extérieur blanc pur ou bleu Lapiz sont dotés d’un toit noir contrasté.

Les Volkswagen Golf GTI et Golf R 2025 sont maintenant disponibles pour commande et arriveront chez les concessionnaires canadiens au printemps.