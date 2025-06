Voici la toute nouvelle Nissan LEAF de troisième génération

La nouvelle LEAF de Nissan offre jusqu’à 488 km d’autonomie et une recharge plus rapide

Une nouvelle version dotée d’une batterie de 75 kWh propose jusqu’à 488 km d’autonomie et une recharge rapide en 35 minutes.

L’habitacle reçoit deux écrans numériques et un toit panoramique optionnel avec technologie de gradation PDLC.

Fonctions V2L, V2H et V2G offertes, permettant une utilisation énergétique au-delà de la conduite.

Nissan a dévoilé la toute nouvelle LEAF de troisième génération, qui bénéficie d’une autonomie améliorée, de temps de recharge réduits et de nombreuses technologies rehaussées. Ce nouveau modèle s’appuie sur plus de 15 ans d’expérience et près de 700 000 unités vendues à l’échelle mondiale. Les versions canadiennes et américaines seront munies du connecteur NACS (North American Charging Standard), donnant accès au réseau de bornes Tesla Supercharger. Le lancement en Amérique du Nord est prévu pour l’automne, suivi d’autres marchés mondiaux.

Le nouveau design aérodynamique de la LEAF se rapproche davantage d’un multisegment que d’une compacte à hayon comme auparavant, avec une silhouette de type fastback, des poignées de porte affleurantes à l’avant et un dessous de caisse plat. Le coefficient de traînée est de 0,26 pour les modèles américains et japonais, et de 0,25 pour les versions européennes. À l’intérieur, l’habitacle propose un plancher plat et un tableau de bord flottant avec deux écrans intégrés de 12,3 ou 14,3 pouces, selon le modèle et le marché.

Deux batteries sont offertes : une unité de 52 kWh fournissant 130 kW (174 chevaux) et 345 Nm (255 lb-pi) de couple, ou une batterie de 75 kWh livrant 160 kW (215 chevaux) et 355 Nm (262 lb-pi) de couple. Certains modèles dotés de la batterie de 75 kWh peuvent parcourir jusqu’à 488 kilomètres. Le nouveau groupe motopropulseur électrique 3-en-1 — qui intègre le moteur, l’onduleur et le réducteur — est 10 % plus compact que l’ancienne version et réduit les vibrations de 75 %.

Les performances de recharge ont aussi été bonifiées. La LEAF prend en charge la recharge rapide en courant continu, permettant de passer de 10 à 80 % en seulement 35 minutes. Un nouveau système de gestion thermique de la batterie adapte le refroidissement en fonction du parcours. En climat froid, un système de récupération thermique utilise la chaleur résiduelle du chargeur embarqué pour améliorer les performances de la batterie.

Certains modèles offrent des prises de courant 120V dans l’habitacle et le coffre, capables de fournir jusqu’à 1 500 watts, idéals pour les activités extérieures ou récréatives. Un adaptateur V2L disponible peut être branché au port de recharge externe du véhicule pour alimenter de petits appareils. Au Japon, la LEAF conserve la fonction V2H (Vehicle-to-Home) pour le stockage d’énergie et les besoins de secours. Les versions européennes sont prêtes pour la technologie V2G (Vehicle-to-Grid), permettant une intégration future au réseau électrique local.

Parmi les technologies d’aide à la conduite, on retrouve une caméra de recul intelligente avec vues 3D et grand-angle. Le confort à bord est assuré par un toit panoramique à gradation PDLC en option et un système audio Bose Personal Plus avec haut-parleurs intégrés aux appuie-têtes.

La nouvelle Nissan LEAF sera assemblée à l’usine de Tochigi, au Japon, ainsi qu’à l’usine de Sunderland, au Royaume-Uni. Les prix et les spécifications régionales détaillées seront annoncés à l’approche du lancement.