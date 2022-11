Voci les finalistes du prix nord-américain de la voiture, du camion et du véhicule utilitaire de l’année 2023

Neuf finalistes au total ont été annoncés lors du salon de l’automobile de Los Angeles.

Ils ont été sélectionnés parmi 26 demi-finalistes.

Les gagnants du prix NACTOY 2023 de la voiture, du camion et de l’utilitaire de l’année seront annoncés début janvier.

Les prix de la voiture, du camion et de l’utilitaire de l’année en Amérique du Nord sont parmi les plus prestigieux de leur genre en Amérique du Nord. Chaque année, 50 journalistes automobiles de divers médias votent pour désigner les meilleurs d’entre eux.

La sélection de cette année est aussi impressionnante que d’habitude, avec un mélange impressionnant de VE et de véhicules à moteur à combustion interne.

“Nos neuf finalistes pour 2023 représentent un échantillon diversifié des meilleurs nouveaux véhicules de cette année, allant des voitures de sport aux puissants pick-up en passant par trois véhicules utilitaires électriques – ce qui est la première fois dans notre histoire que les trois finalistes d’une catégorie spécifique sont tous électriques à batterie”, a déclaré Gary Witzenburg, président de NACTOY. “Nos jurés ont puisé dans leur profonde expertise de l’industrie et dans leurs techniques uniques d’essai et d’évaluation pour réduire le champ des 26 demi-finalistes à trois véhicules dans chaque catégorie, dont un nombre record de six véhicules électriques. Le conseil d’administration de NACTOY est reconnaissant à nos 50 jurés pour leur temps et leur dévouement, alors que nous nous dirigeons vers le vote final et l’événement des gagnants en janvier”.

Les finalistes dans chaque catégorie sont les suivants :

Voiture nord-américaine de l’année :

Acura Integra

Genesis G80 EV

Nissan Z

Camion nord-américain de l’année :

Chevrolet Silverado ZR2

Ford F-150 Lightning

Lordstown Endurance

Véhicule utilitaire nord-américain de l’année :

Cadillac Lyriq

Genesis GV60

Kia EV6

Le dernier tour de scrutin aura lieu du 30 décembre au 5 janvier 2023, et les gagnants seront connus début janvier.