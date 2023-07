VinFast inaugurera une usine de véhicules électriques en Caroline du Nord la semaine prochaine

VinFast va inaugurer son usine de véhicules électriques en Caroline du Nord, devenant ainsi la première usine de fabrication de véhicules électriques de l’État et contribuant à l’avancement de la mobilité verte tout en soutenant la création d’emplois et les fournisseurs.

VinFast, le constructeur vietnamien d’automobiles électriques, s’apprête à inaugurer le 28 juillet son usine de véhicules électriques en Caroline du Nord, marquant ainsi la première installation de fabrication de véhicules électriques dans cet État. Cette étape importante contribuera à l’offre croissante de véhicules électriques en Amérique du Nord et accélérera la révolution mondiale de la mobilité verte.

L’usine, située dans le Triangle Innovation Point, dans le comté de Chatham, en Caroline du Nord, couvrira une superficie d’environ 1 800 acres. Dans sa phase initiale, l’usine est conçue pour produire 150 000 véhicules par an. Le complexe comprendra deux zones principales : la production et l’assemblage de véhicules électriques. En outre, le site accueillera des fournisseurs supplémentaires, ce qui renforcera le secteur automobile local.

Les permis de base étant en place, la construction de la phase 1 du complexe de fabrication commencera bientôt. L’implantation de l’usine de VinFast créera non seulement un écosystème de fournisseurs, mais aussi de nombreuses nouvelles opportunités d’emploi, contribuant ainsi à l’économie locale.

Madame Le Thi Thu Thuy, PDG de VinFast Auto, a souligné l’importance de l’usine de Caroline du Nord, déclarant qu’elle deviendra le principal fournisseur de véhicules électriques de VinFast sur le marché nord-américain, optimisant ainsi sa production et ses opérations commerciales. La construction de l’usine dans le comté de Chatham est conforme à l’engagement de VinFast de faire progresser l’économie de l’énergie propre aux États-Unis et de soutenir la stratégie de mobilité verte de la Caroline du Nord.

La production de l’usine VinFast devrait commencer en 2025. L’année dernière, le projet a bénéficié d’un ensemble d’incitations de 1,2 milliard de dollars de la part de l’État de Caroline du Nord, démontrant ainsi le soutien de l’État au développement de la fabrication de véhicules électriques. La ville de Sanford, le comté de Chatham et la Golden Leaf Foundation ont également apporté un soutien financier essentiel au projet.

Au-delà de l’usine, VinFast développe activement ses activités et la reconnaissance de sa marque aux États-Unis. Les efforts portent notamment sur l’expansion des magasins de détail et des centres de service, l’organisation de tests de conduite locaux et l’organisation d’événements de présentation de produits dans toute la Californie. Ces initiatives visent à offrir aux clients une expérience directe des véhicules électriques de VinFast, à les sensibiliser et à créer des opportunités sur le marché.

La cérémonie inaugurant l’usine de véhicules électriques de VinFast en Caroline du Nord marque une étape importante dans les plans d’expansion mondiale de l’entreprise et dans son engagement en faveur du transport durable. En établissant cette usine, VinFast contribuera la transition vers l’énergie propre, soutiendra la création d’emplois et renforcera la position de la Caroline du Nord sur le marché des véhicules électriques, qui évolue rapidement.