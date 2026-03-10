VinFast crée la marque ultra-luxueuse Lac Hong visant le segment mondial du prestige

VinFast dévoile des véhicules électriques phares à trois moteurs avec le VUS 800S et la berline 900S sous la nouvelle division ultra-luxueuse Lac Hong

Le constructeur vietnamien de véhicules électriques VinFast a réorganisé sa gamme automobile en trois niveaux de marques distincts tout en introduisant une nouvelle marque ultra-luxueuse destinée à rivaliser avec les constructeurs haut de gamme établis comme Rolls-Royce et Bentley.

La nouvelle division, appelée Lac Hong, se situe au sommet de la hiérarchie de produits révisée de VinFast. Elle débute avec deux modèles phares entièrement électriques à batterie : le véhicule utilitaire sport 800S et la berline de luxe 900S. Ces modèles représentent la première incursion de l’entreprise dans la catégorie mondiale des véhicules ultra-premium.

Le VUS et la berline utilisent un groupe motopropulseur électrique à trois moteurs développant une puissance combinée d’environ 460 kilowatts, soit l’équivalent d’environ 617 chevaux. Cette configuration procure une transmission intégrale et est jumelée à ce que VinFast décrit comme un système de suspension active complète conçu pour réduire le roulis de la carrosserie et le plongement au freinage. Cette technologie vise à maintenir le confort de roulement et la stabilité dans ces véhicules de plus grande taille.

La berline Lac Hong 900S est positionnée comme l’offre la plus exclusive de la marque. Le style extérieur comprend une imposante calandre verticale avec des lamelles verticales ainsi qu’un ornement de capot monté au-dessus de la ligne de la calandre. À l’intérieur de l’habitacle, le modèle met fortement l’accent sur le confort des passagers arrière avec des sièges de type exécutif conçus pour s’incliner dans une position dite « zéro gravité ».

Les occupants arrière peuvent accéder aux fonctions de divertissement grâce à des écrans intégrés, incluant des services de diffusion en continu pendant les déplacements. Des portes électriques automatiques ainsi que deux plateaux de recharge sans fil pour téléphones font également partie des nombreuses caractéristiques intérieures de la berline.

Le VUS Lac Hong 800S partage son architecture de base avec la berline, ce qui indique probablement des spécifications de groupe motopropulseur et des technologies similaires. Le style de carrosserie du VUS devrait représenter le modèle à plus grand volume, compte tenu de la préférence persistante pour les véhicules utilitaires de luxe de grande taille.

VinFast affirme que les matériaux haut de gamme jouent un rôle central dans la conception de l’habitacle des deux modèles. Les aménagements intérieurs comprennent du cuir Nappa, des garnitures en bois rare et des éléments décoratifs plaqués or destinés à renforcer le positionnement ultra-luxueux des véhicules.

Bien que les spécifications détaillées n’aient pas encore été divulguées, VinFast a confirmé que la capacité de la batterie, l’autonomie, les vitesses de recharge et les prix seront annoncés à l’approche de la production. L’entreprise n’a pas non plus précisé quels marchés mondiaux recevront ces nouveaux modèles.

VinFast prévoit lancer les deux véhicules Lac Hong en 2027 dans le cadre de son expansion continue au-delà du Vietnam. Comme nous le savons, VinFast a éprouvé des difficultés considérables en Amérique du Nord, fermant plusieurs de ses magasins peu de temps après leur ouverture en raison d’un accueil mitigé et de ventes faibles.

Source: Electrek