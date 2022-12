Véhicules Mitsubishi 2023 : aperçu et changements

Le tout nouveau Mitsubishi Outlander PHEV est maintenant en vente.

Quelques retouches pour les Eclipse Cross et Outlander

Pas de changements majeurs pour la Mirage et le RVR.

Le véhicule le plus gros et le plus sophistiqué de Mitsubishi en Amérique du Nord est maintenant arrivé. Autrement, la gamme demeure largement inchangée pour le nouveau millésime, composée d’utilitaires, mais avec une petite citadine à hayon aussi. À noter, aux États-Unis, le constructeur a annoncé l’éventuel dévoilement de variantes Ralliart pour tous ses modèles, mais le marché canadien n’y aura pas droit, du moins, pour l’instant. Voici ce à quoi l’on s’attend de la marque Mitsubishi en 2023.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Actuellement, il n’y a aucun véhicule 100 % électrique chez Mitsubishi au Canada. On a présenté plusieurs concepts au cours des dernières années dans divers salons automobiles, dont le Mitsubishi e-Evolution, mais l’on tarde à confirmer quoi que ce soit pour le moment. Ça viendra, inévitablement.

VÉHICULES HYBRIDES ET HYBRIDES RECHARGEABLES

Mitsubishi Outlander PHEV

La grande nouvelle pour la marque cette année, c’est l’arrivée du Mitsubishi Outlander PHEV. Sa motorisation hybride rechargeable consiste en un quatre cylindres à essence de 2,4 litres, de deux moteurs électriques et d’une batterie de 20 kWh, créant un rouage intégral S-AWC. La puissance totale s’élève à 248 chevaux et le couple à 332 livres-pied, alors que son autonomie en conduite 100 % électrique est évaluée à 61 kilomètres. La gamme consiste des déclinaisons ES, LE, SEL, GT et GT Premium.

AUTRES MODÈLES

Mitsubishi Eclipse Cross

Après avoir reçu un rafraîchissement de mi-génération l’an dernier, le Mitsubishi Eclipse Cross obtient peu de changements pour 2023. La déclinaison SE obtient un bouclier argenté sur le pare-chocs avant, alors que la version SEL profite de garnitures de bas de caisse de couleur assortie. L’Eclipse Cross est équipé d’un quatre cylindres turbocompressé de 1,5 litre, produisant 152 chevaux, jumelé à une boîte automatique à variation continue et le rouage intégral S-AWC.

Mitsubishi Mirage

La citadine à hayon Mitsubishi Mirage poursuit sa carrière chez nous en 2023, ayant perdu toutes ses rivales au fil des années. Elle est munie d’un trois cylindres de 1,2 litre, produisant 78 chevaux et un couple de 74 livres-pied, assorti d’une boîte manuelle à cinq rapports ou d’une boîte automatique à variation continue. La gamme consiste des variantes ES, SE et GT, et aucun changement n’a été annoncé pour le millésime 2023.

Mitsubishi Outlander

Le Mitsubishi Outlander non hybride est proposé en variantes ES, SE, LE, LE Premium, SEL, GT et GT Premium au Canada, toutes équipées de série du rouage intégral S-AWC. Elles sont également équipées d’un quatre cylindres atmosphérique de 2,5 litres, produisant 181 chevaux, et d’une boîte automatique à variation continue. Le seul changement à noter pour 2023, c’est l’option d’un toit peint en noir pour les GT et GT Premium.

Mitsubishi RVR

Le Mitsubishi RVR s’amène pour 2023 sans changements. La gamme est composée des finitions ES et SE, dotées d’un rouage à traction ou du rouage intégral AWC, ainsi que des SEL, LE et GT munies de série du système AWC. Sous le capot, on retrouve un quatre cylindres de 2,0 litres avec 148 chevaux ou, dans certaines livrées, un bloc de 2,4 litres produisant 168 chevaux.