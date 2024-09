Uniroyal lance le pneu Tiger Paw Ice & Snow 4 pour les conditions hivernales canadiennes

– Le Tiger Paw Ice & Snow 4 couvre 57 dimensions, y compris de nouvelles options pour les berlines, les VUS et les multisegments.

– Ce pneu a obtenu la certification neige sévère et l’indice d’adhérence au verglas, ce qui lui confère des performances hivernales fiables.

– Son prix abordable le rend accessible aux conducteurs soucieux de leur budget qui ont besoin d’une traction hivernale fiable.

Uniroyal a lancé son dernier pneu d’hiver, le Tiger Paw Ice & Snow 4, conçu pour offrir des performances fiables dans les conditions hivernales difficiles du Canada. Avec l’ajout de 24 nouvelles dimensions, le pneu couvre désormais une plus large gamme de véhicules, y compris les berlines, les VUC, les VUS et les camionnettes, tout en restant abordable pour les conducteurs soucieux de leur budget.

En réponse aux conditions hivernales imprévisibles auxquelles sont confrontés les Canadiens, le pneu Tiger Paw Ice & Snow 4 d’Uniroyal vise à offrir une traction fiable à un prix accessible. Sylvaine Cuniberti, directrice du marketing pour Uniroyal au Canada, a souligné l’importance d’offrir aux conducteurs des pneus d’hiver abordables et fiables, quel que soit leur type de véhicule ou leur budget. Le pneu est maintenant disponible dans un total de 57 dimensions, ce qui le rend compatible avec un large éventail de véhicules sur les routes canadiennes.

Le Tiger Paw Ice & Snow 4 intègre plusieurs caractéristiques visant à améliorer la sécurité et les performances par temps hivernal rigoureux. Un composé hivernal de nouvelle génération permet au pneu de rester souple à des températures glaciales, ce qui lui vaut la certification Three-Peak Mountain Snowflake pour ses performances sur neige. En outre, le pneu répond aux exigences de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) en matière de freinage sur glace, comme en témoigne le symbole Ice Grip.

La tenue de route est améliorée par des lamelles imbriquées sur toute la profondeur, qui stabilisent les blocs de la bande de roulement afin d’améliorer les virages et la stabilité générale sur la neige et la glace. Les rainures larges et ouvertes combinées aux blocs de la bande de roulement en quinconce permettent une évacuation efficace de l’eau, de la neige fondue et de la neige, ce qui renforce encore les performances hivernales du pneu.

Les 24 nouvelles dimensions maintenant disponibles dans la gamme Tiger Paw Ice & Snow 4 permettent à un plus grand nombre de véhicules, y compris le nombre croissant de VUS et de multisegments sur les routes canadiennes, d’être équipés de pneus d’hiver fiables. Les conducteurs peuvent visiter le site Web d’Uniroyal pour consulter la liste complète des dimensions disponibles et trouver le pneu qui convient à leur véhicule.

Pour un pneu de taille 225/60R17, le prix estimé est de 185 $ par pneu. Il s’agit donc d’un bon rapport qualité-prix s’il est à la hauteur des attentes.