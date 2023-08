Une étude révèle que le Supercharging de Tesla n’accélère pas la dégradation de la batterie

Des recherches récentes basées sur les données de milliers de véhicules Tesla montrent qu’il n’y a pas de dégradation significative de la batterie due à la recharge rapide.

L’étude de Recurrent comporte des données provenant de plus de 12 500 véhicules Tesla et démontre qu’il n’y a aucune différence dans la dégradation de la batterie entre une charge rapide fréquente et occasionnelle.

La récente mise à jour de Tesla indique une perte de capacité de batterie d’environ 12 % après avoir parcouru 320 000 kilomètres.

Les scénarios extrêmes ont aussi été examinés, comparant les véhicules avec plus de 90 % de charge rapide par rapport à moins de 10 %.

Une étude exhaustive remet en question la croyance bien établie selon laquelle la charge rapide, notamment le Supercharging de Tesla, affecte négativement la dégradation de la batterie. Historiquement, il y avait des préoccupations au sein de l’industrie selon lesquelles une charge rapide fréquente en courant continu (comme les Superchargers) pourrait nuire à la longévité de la batterie, alors que Tesla eux-mêmes émettaient jadis des avertissements.

Cette nouvelle étude, menée par Recurrent, a examiné en détail la dégradation de la batterie sur plus de 12 500 véhicules Tesla aux États-Unis. Contrairement aux suppositions courantes, les données indiquent qu’il existe peu de différence dans la dégradation de la batterie entre les véhicules soumis à une charge rapide fréquente et ceux qui subissent une charge rapide occasionnelle.

La récente mise à jour de Tesla concernant la dégradation de la batterie révèle que leurs véhicules ne subissent qu’une perte d’environ 12 % de leur capacité après avoir parcouru 320 000 kilomètres. L’étude de Recurrent apporte des précisions supplémentaires, montrant que les modèles 3 et Y affichent des résultats similaires. Fait intéressant, la recherche se penche également sur des scénarios extrêmes, comparant les véhicules qui se rechargent rapidement au moins 90 % du temps à ceux qui se rechargent rapidement moins de 10 % du temps. Les résultats mettent en évidence qu’il n’y a pas de différences statistiquement significatives dans la dégradation de l’autonomie entre ces deux groupes de véhicules.

Bien que le manuel du propriétaire actuel de Tesla n’aborde plus l’impact de la charge rapide en courant continu sur la longévité de la batterie, il mentionne la possibilité d’une légère diminution des taux de charge de pointe après un grand nombre de sessions de charge rapide en courant continu. Cette diminution est attribuée à des facteurs tels que la température de la batterie, les niveaux de charge et le vieillissement de la batterie. Ces changements correspondent en revanche aux résultats attendus par les lois de la physique auxquelles répondent la batterie et peuvent ajouter quelques minutes supplémentaires à la durée totale de la charge rapide au fil du temps.

Les conclusions de l’étude soulignent également que des conditions de température extrêmes, qu’elles soient chaudes ou froides, ne sont pas propices à extirper des performances optimales de la batterie. Cela est cependant cohérent avec les véhicules conventionnels équipés de moteurs à combustion interne, qui eux aussi répondent à ces mêmes lois de la physique.

Dans l’ensemble, cette étude vient s’ajouter aux connaissances croissantes sur les performances des batteries des véhicules électriques et les pratiques de recharge. Elle suggère, contrairement aux suppositions antérieures, que la charge rapide fréquente semble avoir un impact minimal sur la dégradation de la batterie de Tesla. Néanmoins, il est prudent de surveiller la santé de la batterie dans des conditions de température extrême, car ces facteurs peuvent affecter à la fois les véhicules conventionnels et électriques.