Tesla obtient l’approbation pour une station Supercharger unique dotée d’un restaurant et d’un cinéma

Tesla obtient l’approbation pour une station Supercharger unique dotée d’un diner et d’un drive-in à Hollywood Ouest.

La station comprendra 32 bornes Supercharger, un restaurant, des places assises sur le toit et des écrans de cinéma.

Malgré l’annonce initiale d’Elon Musk en 2021, le projet gagne maintenant du terrain et est autorisé officiellement.

Sous la direction d’Elon Musk, Tesla avait dévoilé en 2021 des plans visant à créer une station Supercharger novatrice à Santa Monica, incluant un restaurant au style des années 1950 et un drive-in pour présenter des extraits de films. Malgré l’absence de progrès visibles au cours des deux dernières années, des développements récents laissent entrevoir un changement de trajectoire.

Des rapports récents de Teslarati indiquent que Tesla a reçu l’approbation officielle du Département du bâtiment et de la sécurité de Los Angeles pour procéder à la construction d’une nouvelle station Supercharger avec un restaurant et un cinéma drive-in à Hollywood Ouest. Situé au 7001 W. Santa Monica Boulevard, le complexe prévoit 32 bornes Supercharger, une aire de restauration diversifiée, des places assises sur le toit et deux écrans de cinéma de grande taille pour présenter des extraits de films emblématiques.

Contrairement aux cinémas traditionnels, ces courts extraits viendront compléter la technologie de Supercharge rapide de Tesla, permettant aux véhicules de gagner environ 320 kilomètres d’autonomie en seulement 15 minutes. Cette efficacité assure une rotation rapide des bornes de recharge pour les autres véhicules électriques nécessitant une recharge.

Le processus de demande de projet a commencé en novembre 2022, avec la firme d’architecture Stantec Architecture de Chandler, en Arizona, et l’entrepreneur PCL Construction Services de Glendale, en Californie, à la tête du projet. À la suite des évaluations nécessaires, la Ville de Los Angeles a donné son consentement formel, aboutissant à la délivrance d’un permis le 18 juillet. Par la suite, l’inspection initiale de nivellement a été menée le 9 août.

Les passionnés de Tesla ont eu un aperçu du design du Diner Tesla lors de l’événement Investor Day de la société en mars. Cette avant-première a également laissé entendre la perspective d’un coussin de chargement sans fil pour véhicules destiné à un usage domestique. Le design met en évidence un écran orienté vers la zone de stationnement où se trouvent les bornes de recharge, tandis que le bâtiment lui-même arbore une palette de couleurs distinctives blanche et rouge. La structure présente deux niveaux, avec une terrasse à l’étage supérieur rehaussant son attrait visuel.

L’émergence des services non conventionnels dans les stations de recharge, tels que les restaurants et les dépanneurs, est sur le point de devenir aussi courante dans le paysage des véhicules électriques qu’elle l’est actuellement dans le domaine des stations-service classiques. Cette transition reflète une emphase croissante sur l’amélioration de ces services et de l’attrait des véhicules électriques pour une base de consommateurs plus large, alors que l’infrastructure des véhicules électriques évolue pour refléter l’expérience des stations de ravitaillement traditionnelles.