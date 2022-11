Une berline électrique à 50 000$ de Lucid pourrait arriver en 2025

Lucid a récemment fait allusion à un troisième modèle qui suivra l’Air et le Gravity.

Il s’agit probablement d’une berline plus petite coutant environ 50 000$ US.

Lucid Motors planifie d’agrandir son usine prochainement.

Après avoir lancé deux versions plus abordables de la berline électrique Air et montré le prochain VUS Gravity plus tôt ce mois-ci, Lucid Motors pourrait se mettre au travail sur son troisième modèle.

Le petit constructeur automobile a laissé entendre qu’il s’agirait d’un modèle plus abordable, qui sera probablement une berline vendue aux alentours de 50 000 dollars aux États-Unis, ce qui la placerait directement face à la Tesla Model 3.

Dans une vidéo publiée par l’entreprise, la troisième voiture a été vue sur une scène à côté du Gravity et de l’Air.

Comme elle était recouverte d’une toile, les détails de la nouvelle voiture n’étaient pas faciles à voir, mais sa silhouette était exposée.

D’après ce que l’on peut voir, ce modèle adoptera une forme plus fastback que l’Air en raison de sa ligne de toit différente et de ses proportions plus petites.

Le fait que la voiture était sur scène signifie que le travail de conception est probablement déjà bien avancé, même si le nouveau modèle n’est pas attendu avant 2025.

En effet, Lucid devra agrandir son usine afin de répondre à la demande pour l’Air et le Gravity avant de pouvoir ajouter un autre modèle à sa gamme.

Les travaux de construction sont déjà en cours sur le site du constructeur en Arizona et l’objectif est d’aboutir à un bâtiment trois fois plus grand que l’original afin de permettre la production de jusqu’à 400 000 véhicules par an sur ce site.

Puisque Lucid n’a pas officiellement annoncé la future berline, aucun détail sur ses aspects mécaniques ou technologiques n’est connu et d’autres détails pourraient devoir attendre encore un peu puisque la plupart des efforts de la société sont actuellement consacrés au Gravity, qui devrait être disponible pour les précommandes dans le courant de l’année 2023.