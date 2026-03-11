Un successeur à la 918 en préparation? Porsche mise sur des produits à forte marge après une année 2025 difficile

Le nouveau PDG Michael Leiters estime que des voitures très haut de gamme pourraient aider Porsche à redresser ses résultats après une forte chute des marges en 2025.

Porsche examine sa gamme de produits afin de prioriser les voitures sport à forte marge et améliorer la rentabilité.

La marge opérationnelle est tombée à 1,1 % en 2025 après des charges extraordinaires et des coûts liés aux tarifs.

Le constructeur prévoit supprimer 3 900 emplois et s’attaque au recul des ventes en Chine.

La direction de Porsche AG a entamé une refonte stratégique à la suite d’une année marquée par une baisse de la rentabilité et une incertitude quant à la direction à prendre. Le nouveau chef de la direction de l’entreprise, Michael Leiters, a pris ses fonctions le 1er janvier et lance un examen approfondi de la gamme mondiale de produits du constructeur.

L’évaluation portera sur l’expansion de l’offre dans les catégories à plus forte marge. Cela pourrait indiquer l’arrivée de nouvelles versions plus exclusives de la légendaire 911 et potentiellement ouvrir la porte à une nouvelle hypercar. Il y a plus de 10 ans que la production de l’hybride 918 a pris fin, elle-même succédant à l’extraordinaire Carrera GT dont le dernier exemplaire est sorti de la chaîne de montage il y a 20 ans. Tant qu’à faire, la devancière de la GT, la GT1, a été produite entre 1996 et 1999, et elle succédait à la merveilleuse 959, construite entre 1986 et 1993.

Leiters a indiqué que l’entreprise compte restructurer ses opérations afin d’améliorer l’efficacité tout en renforçant l’attrait des produits. Le moment est venu pour une nouvelle hypercar.

La performance financière de Porsche s’est nettement détériorée l’an dernier. L’entreprise a rapporté un rendement opérationnel sur les ventes de 1,1 % en 2025, comparativement à 14,1 % l’année précédente. Pour 2026, le constructeur prévoit des marges entre 5,5 % et 7,5 %. Les revenus devraient également reculer légèrement alors que l’entreprise tente de stabiliser la demande mondiale. Porsche prévoit des revenus annuels de 35 à 36 milliards d’euros (55 à 56,7 milliards de $ canadiens) en 2026.

La Chine demeure un défi majeur. Les livraisons y ont chuté de façon importante de 26 % en 2025 alors que les acheteurs se tournent de plus en plus vers des marques de luxe domestiques et des modèles électriques locaux. Plusieurs coûts exceptionnels ont également affecté les résultats de l’entreprise, notamment 3,9 milliards d’euros (6,1 milliards de $ canadiens) en charges extraordinaires durant l’année, incluant environ 700 millions d’euros (1,1 milliard de $ canadiens) associés aux impacts tarifaires.

Des changements opérationnels sont également en cours. Le constructeur prévoit réduire ses effectifs d’environ 3 900 employés d’ici la fin de la décennie, parmi d’autres initiatives d’économie de coûts, en collaboration avec les représentants syndicaux.

Porsche a besoin d’une nouvelle hypercar. Le monde a besoin d’une nouvelle hypercar Porsche.

Source: Automotive News