Un sondage canadien sur les VE révèle un taux de rachat de 87 % malgré les obstacles

Un sondage national mené auprès de 16 041 propriétaires de VE révèle une grande confiance dans le marché malgré les problèmes d’infrastructure régionaux.

Les propriétaires canadiens de VE affichent un taux d’intention de rachat de 87 % malgré les problèmes d’infrastructure et de conditions météorologiques dans les différentes régions.

Les zones rurales font état d’un taux de satisfaction de 35 % inférieur à celui des centres urbains en matière de recharge, ce qui met en évidence les lacunes importantes en matière d’infrastructure.

La recharge à domicile domine avec 66 % des propriétaires de VEB utilisant des systèmes de niveau 2, ce qui représente une croissance de 13 % d’une année sur l’autre.

Un vaste sondage national mené par l’Association canadienne des automobilistes (CAA) auprès de 16 041 propriétaires de véhicules électriques canadiens révèle une grande confiance dans le marché. Malgré les défis actuels en matière d’infrastructure, 87 % des propriétaires actuels ont l’intention d’acheter un autre véhicule électrique. L’étude, menée dans toutes les provinces et tous les territoires, donne un aperçu détaillé des préférences en matière de recharge, des niveaux de satisfaction et des variations régionales dans le paysage canadien des VE.

« Ces résultats montrent que les gens sont contents d’avoir acheté un véhicule électrique, analyse Ian Jack, vice-président des affaires publiques de la CAA. Mais on apprend aussi que l’expérience des propriétaires de VE reflète ce que pense le grand public : les bornes de recharge manquent, surtout en dehors des grands centres urbains, et la crainte de se retrouver avec une batterie à plat l’hiver est encore là. »

Le réseau de recharge rural est à la traîne des zones urbaines, avec des taux de satisfaction inférieurs de 35 %.

Le sondage met en évidence d’importantes disparités régionales en ce qui concerne la satisfaction à l’égard de l’infrastructure de recharge. Les propriétaires de VE en milieu rural font état d’un taux de satisfaction de 35 % inférieur à celui des conducteurs urbains en ce qui concerne la disponibilité de la recharge publique, avec des préoccupations particulières en Saskatchewan et au Manitoba. Malgré ces difficultés, les propriétaires de véhicules électriques à batterie (BEV) parcourent en moyenne 398 kilomètres par semaine, contre 322 kilomètres pour les propriétaires de véhicules hybrides rechargeables (PHEV).

La recharge à domicile est la principale solution pour la plupart des propriétaires de VE. 66 % des propriétaires de BEV utilisent des systèmes de recharge de niveau 2 à domicile, soit une augmentation de 13 % par rapport à l’année précédente. Cette évolution vers une infrastructure de recharge à domicile reflète la confiance croissante des propriétaires et leur adaptation aux exigences des propriétaires de VE.

La performance par temps froid reste une considération importante pour les propriétaires canadiens de VE, 76 % des répondants signalant une réduction de l’autonomie et une augmentation des temps de charge pendant les mois d’hiver. L’impact est particulièrement visible dans les provinces des Prairies, où les températures extrêmes peuvent affecter de manière significative la performance des véhicules.

Les variations régionales de la satisfaction à l’égard de l’infrastructure de recharge révèlent des différences marquées à travers le pays. Le Québec arrive en tête pour la satisfaction à l’égard de l’infrastructure de recharge publique avec 52 %, tandis que les provinces de l’Atlantique n’affichent que 9 % de satisfaction à l’égard de l’infrastructure actuelle. Les zones urbaines de la Colombie-Britannique et de l’Ontario montrent un fort développement du réseau de recharge, mais les régions rurales restent confrontées à d’importantes lacunes en matière de couverture.

Le sondage révèle l’évolution des préférences en matière de recharge, 81 % des personnes interrogées comptant principalement sur la recharge à domicile pour leurs besoins quotidiens. Les schémas d’utilisation de la recharge publique montrent des variations régionales distinctes, les zones urbaines faisant état d’une plus grande disponibilité de la recharge rapide, mais d’une congestion croissante aux endroits les plus populaires.

Malgré les défis liés à l’infrastructure, les propriétaires canadiens de VE se montrent très satisfaits des coûts d’exploitation, 91 % des propriétaires de BEV déclarant réaliser des économies importantes sur le carburant et l’entretien par rapport aux véhicules conventionnels. Cet avantage économique demeure un facteur clé des forts taux d’intention de rachat dans toutes les régions.

Le programme fédéral d’incitation à l’achat de VE prend fin brutalement

Dans un développement notable pour le marché canadien des VE, il a été confirmé hier que le Programme d’incitation pour les véhicules à émissions nulles (iZEV) de Transports Canada avait pris fin immédiatement en raison de l’épuisement des fonds. Le programme, qui offrait jusqu’à 5 000 $ d’incitations pour l’achat de véhicules à émissions nulles, a contribué à l’adoption des VE, qui représenteront une part de marché de 14,2 % au cours des trois premiers trimestres de 2024, contre 3,1 % en 2019.

Les demandes qui ont passé l’étape de l’évaluation seront honorées, mais les nouvelles demandes ne seront pas acceptées à moins qu’un financement supplémentaire ne soit disponible. La conclusion du programme laisse les acheteurs potentiels de VE dépendants des incitations provinciales, qui varient considérablement d’une région à l’autre : jusqu’à 4 000 $ au Québec, au Manitoba et en Colombie-Britannique, 5 000 $ au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard, et 3 000 $ en Nouvelle-Écosse. Le programme de Terre-Neuve-et-Labrador, qui offre jusqu’à 2 500 $, prendra fin le 15 mars 2025.

Il est à noter que cette enquête a été menée avant l’annonce de la fin du programme iZEV. Le fort taux d’intention de rachat de 87 % rapporté par les propriétaires actuels de VE reflète leur expérience du programme incitatif fédéral en place. Les prochaines enquêtes pourraient fournir des informations précieuses sur la manière dont l’élimination de cette importante incitation financière affecte à la fois les taux d’adoption de nouveaux VE et les niveaux de satisfaction des propriétaires actuels, en particulier à mesure que le marché évolue et mûrit.

Par ailleurs, les clubs CAA de tout le pays effectueront des essais hivernaux de VE entre Ottawa et Mont-Tremblant en février, et notre équipe participera à ce processus d’évaluation. Cette initiative vise à fournir aux futurs acheteurs des données fiables et actuelles sur la perte d’autonomie dans des conditions de froid extrême, répondant ainsi à l’une des principales préoccupations identifiées dans l’enquête.