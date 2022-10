Un léger renouveau pour la Toyota Corolla Hatchback 2023

Le constructeur Toyota vient d’apporter les premiers changements importants à sa gamme Corolla Hatchback pour 2023. Rappelons que Toyota avait déjà dévoilé ses plans pour la berline du même nom, la compacte qui passe en mode exclusivement hybride et intégrale (ou quatre roues motrices) pour l’année qui vient.

En revanche, la Corolla Hatchback poursuit sa route avec un groupe motopropulseur plus conventionnel, le 4-cylindres atmosphérique de 2,0-litres de cylindrée qui livre toujours une puissance de 169 chevaux et un couple de 151 lb-pi, le tout via une boîte de vitesses à variation continue qui propose également le changement de « rapports virtuels » via les palettes logées derrière le volant sur les livrées plus cossues de la gamme. Bref, ce qui ressort de cette annonce, c’est que la boîte manuelle à six rapports ne fait plus partie du catalogue de la petite voiture… à l’exception de la rarissime et plus épicée GR Corolla qui arrive cette année également.

La nouvelle Corolla Hatchback 2023 reçoit du même coup un léger coup de balai à l’avant avec un bouclier légèrement redessiné et à l’arrière, ainsi que des jantes 18 pouces de nouvelle facture, elles qui sont peintes en noir. Notez aussi la disponibilité de deux nouvelles couleurs pour la carrosserie, soit Rouge feu et Bleu choc métallisé, mais pour le reste, la Corolla Hatchback conserve sa sympathique bouille.

À l’intérieur, la Corolla vient désormais d’office avec le système multimédia de la marque et même la suite de dispositifs de sécurité TSS 3.0 (pour Toyota Safety Sense 3.0). Qui plus est, les systèmes Apple CarPlay et Android Auto sont sans fil.

Pour en revenir à ce système multimédia de la marque, ce dernier propose à présent plus de fonctions via l’écran ou même via l’application pour appareil intelligent. Il est possible d’accéder au bilan de santé du véhicule ou aux calendriers d’entretien notamment, ou de surveiller à distance avec Remote Connect (démarrage/arrêt du moteur, verrouillage/déverrouillage des portières, localisation du véhicule, surveillance des conducteurs invités, état des glaces), sans oublier les fonctions de Safety Connect (notification automatique de collision, localisateur de véhicule volé, bouton d’assistance en cas d’urgence et assistance routière améliorée). Quant au système Drive Connect, il ajoute la navigation nuagique avec Destination Assist.

« Les Canadiens qui adorent la conduite aiment la Toyota Corolla Hatchback pour ses performances fougueuses, sa tenue de route assurée, son agilité en ville et sa surprenante polyvalence », a déclaré Cyril Dimitris, vice-président, Toyota Canada Inc. « Désormais, ils peuvent ajouter à cette liste de qualités des technologies de sécurité et des services de connectivité de nouvelle génération. C’est le moment idéal pour découvrir comment la Corolla Hatchback vient changer la donne. »

Il est possible de commander un exemplaire de la Corolla Hatchback dès maintenant, la voiture qui est disponible en quatre niveaux de finition : S (23 350 $), SE (25 520 $), SE Amélioré (27 030 $) et XSE (29 980 $).