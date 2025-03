Trump pourrait exempter le secteur automobile des droits de douane, selon le secrétaire américain au commerce

Les droits de douane imposés par Trump sur les importations canadiennes et mexicaines entrent en vigueur, mais le secteur automobile pourrait en être exempté.

Les États-Unis ont imposé des droits de douane de 25 % sur toutes les importations canadiennes et mexicaines, ce qui a eu un impact sur le commerce nord-américain.

Le secrétaire au commerce, Howard Lutnick, a laissé entendre que M. Trump pourrait exempter le secteur automobile de ces droits de douane.

Les actions de l’industrie automobile ont chuté, les analystes ayant mis en garde contre des perturbations financières et de la chaîne d’approvisionnement.

L’administration Trump a imposé des droits de douane de 25 % sur toutes les importations en provenance du Canada et du Mexique à compter du 4 mars, augmentant les coûts des entreprises et suscitant des inquiétudes quant aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Les droits de douane sur les importations en provenance de Chine sont également passés à 20 % à la suite d’un droit supplémentaire introduit en février. Le président Donald Trump a déclaré que ces mesures visaient à améliorer la sécurité aux frontières et à encourager la fabrication nationale.

Le 5 mars, le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, a indiqué que M. Trump pourrait annoncer une exemption pour le secteur automobile plus tard dans la journée. Dans une interview accordée à Bloomberg TV, M. Lutnick a déclaré que les droits de douane de 25 % resteraient en place, mais que certaines industries pourraient être exclues, la construction automobile étant un élément clé.

L’industrie automobile s’est toujours appuyée sur le libre-échange en Amérique du Nord, et les droits de douane menacent de bouleverser les chaînes d’approvisionnement existantes. Le Canada a déjà mis en œuvre des mesures de rétorsion, et le Mexique devrait suivre. Les analystes du secteur préviennent que les droits de douane pourraient réduire à néant les milliards de bénéfices des principaux constructeurs automobiles, en particulier ceux dont la production est importante au Canada et au Mexique. General Motors, par exemple, produit environ 840 000 véhicules par an au Mexique et 150 000 au Canada, ce qui en fait le constructeur automobile américain le plus exposé.

Les marchés financiers ont réagi négativement à l’annonce des droits de douane, les actions de l’industrie automobile chutant et le Dow Jones Industrial Average clôturant sur une baisse de 670 points le 4 mars. M. Trump a également proposé d’imposer des droits de douane supplémentaires sur toutes les importations d’automobiles, qui pourraient entrer en vigueur dès le 2 avril. Des négociations ultérieures entre les États-Unis, le Canada et le Mexique pourraient déterminer si des exemptions ou des modifications de la politique seront mises en œuvre.