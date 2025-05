Toyota ravive l’emblématique Corolla FX avec une édition limitée pour 2026

Limitée à seulement 150 unités au Canada, l’édition FX 2026 de la Toyota Corolla Hatchback fait revivre un nom emblématique.

Toyota commercialisera 150 unités de la Corolla Hatchback FX au Canada à l’automne 2025.

L’édition FX se distingue par des roues blanches, un aileron sport et des surpiqûres intérieures uniques.

Toyota proposera une édition spéciale en série limitée de la Corolla Hatchback pour l’année-modèle 2026. Inspirée de la mythique Corolla FX16 1987, aujourd’hui rare et très prisée, cette nouvelle version ne sera produite qu’à 150 exemplaires, tous peints en blanc. Les concessionnaires canadiens devraient commencer à la recevoir dès l’automne.

Basée sur la version SE, l’édition FX reçoit plusieurs améliorations extérieures, notamment des jantes en alliage blanches de 18 pouces avec écrous noirs et un aileron sport ventilé noir. L’écusson FX apposé à l’arrière s’inspire du modèle original des années 1980.

À l’intérieur, on retrouve des sièges sport de type tourisme avec insertions en suède et surpiqûres orange, ces dernières étant également visibles sur le volant et le soufflet du levier de vitesses. L’équipement comprend un système audio JBL à huit haut-parleurs, un combiné d’instruments numérique configurable de 7 pouces et un volant chauffant gainé de cuir. Un chargeur sans fil pour téléphone intelligent est aussi inclus de série.

La motorisation est assurée par un moteur quatre cylindres en ligne de 2,0 litres à 16 soupapes, développant 169 chevaux à 6 600 tr/min et un couple de 151 lb-pi à 4 800 tr/min. La puissance est transmise aux roues avant via une transmission à variation continue (CVT) Dynamic Shift. Toyota estime la consommation combinée à 6,8 L/100 km.

Côté technologie, l’édition FX reçoit le système multimédia Toyota avec écran de 8 pouces, compatible avec les mises à jour à distance. Apple CarPlay et Android Auto sans fil sont inclus. L’édition FX est également équipée de Toyota Safety Sense 3.0, qui comprend le système précollision avec détection des piétons, le régulateur de vitesse dynamique à plage complète, et plus encore.

Le prix de la Corolla Hatchback FX 2026, ainsi que celui du reste de la gamme Corolla, sera annoncé plus tard en 2025.

Le seul vrai regret avec cette voiture ? Ils auraient dû conserver le « 16 » et l’appeler FX16.