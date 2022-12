Toyota lancera le tout nouveau Grand Highlander 2024 au début de 2023

Le nouveau Toyota Grand Highlander 2024 se glissera probablement entre le Highlander et le Sequoia.

Il sera révélé dans son intégralité le 8 février 2023, juste avant le Salon de l’auto de Chicago.

Les acheteurs de VUS familiaux se réjouissent ! Toyota vient d’annoncer que le tout nouveau Grand Highlander 2024 fera ses débuts au début de 2023. Ce nouveau VUS à trois rangées promet d’être le véhicule de voyage ultime, avec beaucoup d’espace pour les bagages, l’équipement et tous vos passagers.

Bien que Toyota garde le silence sur le design du tout nouveau Grand Highlander, elle a publié une image aguiche pour nous donner un aperçu de ce qui est à venir. Les images révèlent un hayon avec des feux arrière différents de ceux que l’on trouve sur l’actuel Highlander 2023. Une autre différence est la barre chromée horizontale qui relie les deux. Il est possible que ces caractéristiques, parmi d’autres, se retrouvent sur le Highlander 2024. Le temps nous le dira.

On s’attend à ce que le nouveau Grand Highlander soit plus long, mais pas nécessairement plus large que le Highlander actuel. Et bien que les détails n’aient pas encore été dévoilés, Toyota a indiqué que le nouveau Grand Highlander disposera de trois rangées de sièges de série pouvant accueillir jusqu’à huit passagers.

Le Toyota Highlander 2023 a récemment reçu un nouveau moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,4 litres et 265 chevaux, qui offre également un couple généreux de 310 lb-pi. On peut supposer que le Grand Highlander sera équipé du même groupe motopropulseur. Une version hybride devrait également être envisagée.

Nous en saurons plus au début de l’année prochaine, car Toyota a annoncé que la première mondiale du tout nouveau Grand Highlander aura lieu le 8 février 2023, la veille du Salon de l’auto de Chicago. Tous les détails et les spécifications du VUS seront dévoilés à ce moment-là.