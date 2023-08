Toyota étudie déjà d’autres Options Mécaniques pour son nouveau Land Cruiser

L’option hybride rechargeable serait plus flexible dans les coins plus reculés du globe.

Un Land Cruiser électrique serait également considéré.

Les concepteurs songent même à l’hydrogène.

Le constructeur a fait beaucoup de bruit dans l’arène des véhicules à vocation utilitaire dernièrement. Le dévoilement du Land Cruiser 2024 est sans aucun doute une excellente nouvelle pour les inconditionnels du VUS robuste, et ce, même si son passage à une motorisation hybride n’est pas aussi « traditionnel » que les cylindrées plus imposantes du passé. Jadis, le Land Cruiser pouvait être équipé d’une motorisation à six cylindres en ligne ou même d’un V8.

Pour 2024, le nouveau venu sera plutôt muni du groupe motopropulseur iForce Max composé du 4-cylindres turbocompressé de 2,4-litres et d’un deuxième moteur électrique et un bloc de batteries, mais le constructeur doit aussi songer à l’avenir et les normes de plus en plus sévères de nos instances gouvernementales en matière d’émissions.

À ce sujet, la haute direction de la marque et les concepteurs du modèle n’écartent pas la possibilité d’intégrer un groupe motopropulseur moins énergivore sous le capot du plus récent 4×4 de la division. Interrogé par le site Automotive News, l’ingénieur en chef du projet, Keita Moritsu a confirmé que la motorisation actuelle du véhicule n’allait pas être suffisante pour survivre au-delà de 2030.

Voilà pourquoi le constructeur étudie déjà les options hybrides rechargeables, purement électriques ou même les piles à combustible. L’ennui avec cette dernière alternative concerne encore l’infrastructure très limitée pour alimenter le véhicule en hydrogène, tandis que les réservoirs à carburant viendrait sans doute enlever un peu d’espace cargo. En revanche, la technologie se montre favorable au remorquage et aux longues distances.

L’option électrique serait plus propre que la mécanique hybride, mais pour le remorquage et les distances plus longues, un Land Cruiser électrique serait même moins performant dans les climats plus extrêmes du globe. L’ingénieur en chef a aussi indiqué que la technologie des batteries à l’état solide se montrait prometteuse, mais qu’il y avait encore beaucoup de travail à faire en ce sens.

Quant à l’entre-deux hybride rechargeable, elle ne règlerait pas le problème relié aux émissions, et ce, même si un Land Cruiser PHEV serait obligatoirement plus propre qu’un véhicule muni seulement d’une motorisation hybride. En revanche, ce compromis permettrait au véhicule de pouvoir s’alimenter en essence dans les coins plus reculés de la planète où le Land Cruiser est souvent aperçu à cause de ses capacités hors route et sa durabilité à toute épreuve.