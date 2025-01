Toyota et Lexus présentent six modèles au Salon international de l’auto de Montréal 2025

La Camry 2025 passe à une gamme entièrement hybride avec traction intégrale en option

La Crown Signia, le Land Cruiser et le Tacoma élargissent la gamme de véhicules hybrides de Toyota

Les Lexus GX et TX ajoutent de nouvelles caractéristiques et de nouvelles versions pour 2025

Toyota et Lexus présentent leur gamme complète de véhicules au Salon international de l’auto de Montréal, au Palais des congrès, du 17 au 26 janvier, avec six nouveaux modèles sur le devant de la scène. Les Toyota Camry, Crown Signia, Land Cruiser et Tacoma 2025 se joignent aux Lexus GX et TX en tant qu’attractions principales, chacune représentant des mises à jour importantes de leurs gammes de modèles respectives

La Camry 2025 entièrement hybride

La Toyota Camry 2025 introduit une gamme entièrement hybride. La berline associe le système hybride de cinquième génération de Toyota à un moteur de 2,5 litres, produisant 225 chevaux nets dans les modèles à traction avant et 232 chevaux avec la traction intégrale électronique à la demande. Les modèles à traction avant affichent une consommation combinée de 4,9 L/100 km, tandis que les modèles à transmission intégrale affichent une consommation combinée de 5,1 L/100 km. Proposée à partir de 34 300 dollars, la Camry ajoute des équipements de série, notamment un écran tactile de 8 pouces avec compatibilité sans fil Apple CarPlay et Android Auto.

La Crown Signia fait son entrée sur le marché du multisegment

La Crown Signia 2025 fait son entrée sur le segment des multisegments avec une traction intégrale de série et une motorisation hybride. Le groupe motopropulseur génère une puissance nette de 240 chevaux tout en affichant une consommation combinée de 6,2 L/100 km. L’espace intérieur atteint 1 870 litres avec les sièges arrière repliés, et les équipements de série comprennent des sièges garnis de cuir, un toit en verre panoramique et un système d’infodivertissement à écran tactile de 12,3 pouces.

Le Land Cruiser revient avec i-FORCE MAX

Le Land Cruiser 2025 associe un moteur turbocompressé de 2,4 litres à un moteur électrique, développant une puissance de 326 chevaux et un couple de 465 lb-pi. À partir de 69 495 $, l’équipement de série comprend une propulsion à quatre roues motrices à temps plein, des différentiels de blocage central et arrière, et le système Toyota Safety Sense 3.0. Le Land Cruiser conserve une capacité de remorquage de 6 000 livres et ajoute des caractéristiques comme le contrôle de rampe et le système Multi-Terrain Select.

Le Tacoma et son option hybride

Le Tacoma 2025 propose douze modèles, dont de nouvelles variantes hybrides i-FORCE MAX. Les modèles hybrides développent une puissance de 326 chevaux et un couple de 465 lb-pi, et peuvent remorquer jusqu’à 5 950 livres. Les motorisations essence restent disponibles avec des transmissions manuelles à six vitesses ou automatiques à huit vitesses.

Le GX apporte la puissance d’un V6

Le Lexus GX 2025 associe un V6 biturbo de 3,4 litres à une transmission automatique à 10 rapports, générant 349 chevaux et 479 lb-pi de couple. Le GX est proposé à partir de 86 015 $ en six versions. Les nouvelles caractéristiques de série comprennent la mémoire du siège du conducteur, les réglages électriques de la colonne de direction et, sur les modèles Overtrail, un compresseur d’air embarqué et des commutateurs auxiliaires pré-câblés. La capacité de remorquage atteint 9 063 livres.

Le TX s’enrichit de modèles F SPORT

La Lexus TX 2025 ajoute les modèles F SPORT à sa version. Le TX propose deux groupes motopropulseurs : un moteur turbo à gaz de 275 chevaux ou un système hybride de 366 chevaux. L’espace intérieur permet d’accueillir sept valises à main derrière la troisième rangée et atteint 2 746 litres lorsque les sièges sont rabattus. À partir de 69 015 $, le TX comprend un écran tactile de 14 pouces et le système de sécurité Lexus Safety System+ 3.0 dans les dix versions.

Chaque modèle est équipé de la dernière génération du Toyota Safety Sense ou du Lexus Safety System+ 3.0, ainsi que de systèmes multimédias actualisés avec intégration d’appareils sans fil. Les visiteurs du salon peuvent examiner ces véhicules à l’exposition Toyota et Lexus tout au long du salon MIAS 2025.