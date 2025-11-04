Toyota dévoilera le tout nouveau Hilux le 10 novembre, avec une première variante électrique attendue

Toyota présente un aperçu du Hilux de neuvième génération, qui pourrait offrir des versions diesel, hybrides et électriques

Toyota dévoilera les détails du tout nouveau Hilux le 10 novembre.

Le Hilux de neuvième génération conservera des options diesel et hybrides; les modèles électriques pourraient d’abord être destinés à certains marchés.

Le nouveau design extérieur se distingue par des phares à DEL, des jantes noires et une structure à châssis en échelle.

Toyota a annoncé la présentation du Hilux de neuvième génération pour le 10 novembre, un modèle qui devrait pour la première fois inclure une version entièrement électrique. Cette variante, appelée Hilux BEV, devrait être produite en Thaïlande et principalement destinée au marché d’Asie du Sud-Est, où les camionnettes représentent une part importante des ventes de véhicules neufs.

La version de production du Hilux BEV fait suite à plusieurs années d’essais réalisés à l’aide du prototype Revo BEV, testé notamment dans des opérations minières en Thaïlande et en Australie. En mai 2024, le vice-président exécutif de Toyota Motor Asia, Pras Ganesh, a confirmé à Reuters que le Hilux électrique entrerait en production à la fin de 2025. Le projet semble donc progresser comme prévu.

Le Hilux BEV devrait conserver un châssis à échelle, fidèle à la réputation mondiale du modèle en matière de durabilité. Une autonomie d’environ 200 kilomètres est anticipée, bien que Toyota n’ait publié aucun chiffre officiel à cet égard. Selon Ganesh, une batterie de plus grande capacité est peu probable, car elle pourrait nuire au poids et à la capacité de charge du véhicule.

Les images publiées avant la présentation du mois de novembre révèlent plusieurs changements stylistiques majeurs, dont des phares à DEL plus fins, un capot relevé et de nouveaux feux arrière. Une vidéo promotionnelle diffusée par Toyota Thaïlande montre également des jantes noires, une carrosserie double cabine et une barre de protection installée sur la caisse.

Toyota devrait continuer d’offrir des versions à moteur à combustion interne, notamment le récent moteur diesel turbocompressé de 2,8 litres avec technologie hybride légère, qui développe 201 chevaux et 500 Nm (369 lb-pi) de couple. Le moteur à essence de 2,7 litres, encore proposé sur certains marchés, ne devrait pas être reconduit.

Bien que l’intérieur n’ait pas encore été révélé, le nouveau Hilux devrait s’inspirer du Land Cruiser, avec un écran central de 12,3 pouces et une combinaison de commandes numériques et physiques.

Le Hilux BEV s’inscrit dans la stratégie de Toyota visant à répondre à la concurrence accrue des constructeurs chinois et à la demande croissante de véhicules utilitaires électriques dans les marchés émergents. La Thaïlande demeure un marché clé pour les camionnettes, où Toyota détient une part de 46,4 % du segment des modèles d’une tonne à la mi-2025. L’entreprise n’a pas encore confirmé si le Hilux électrique sera offert en dehors des marchés attendus d’Asie du Sud-Est et d’Australie.

Toyota prévoit également lancer une autre camionnette électrique en 2026, probablement nommée EPU, et destinée à d’autres marchés internationaux. Compte tenu des défis actuels auxquels font face les véhicules électriques en Amérique du Nord, il est très peu probable qu’une version électrique du Tacoma voie le jour ici dans un avenir rapproché.

Le monde en saura plus le 10 novembre à 05 h GMT.