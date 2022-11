Toyota dévoile le concept bZ Compact SUV

La présence du constructeur Toyota à se Salon de l’auto de Los Angeles est centré sur la présentation de la nouvelle Prius 2023, la célèbre hybride qui sera également proposée en version Prime… ou hybride rechargeable.

Mais, Toyota avait également une surprise pour la presse… et même pour les amateurs de propulsion électrique. En effet, le constructeur a dévoilé son concept bZ Compact SUV, un multisegment électrique qui devrait en principe se greffer à la gamme du constructeur d’ici peu, quoique cette information n’a pas été confirmée au moment d’écrire ces lignes. Remarquez, l’habitacle du prototype est étrangement proche de celui d’un modèle de production, ce qui laisse croire à une arrivée prochaine du modèle.

Le véhicule concept prend la forme d’un VUS compact qui n’est pas sans rappeler l’actuel C-HR avec sa ligne de toit fuyante vers l’arrière. Il faut reconnaître que ce futur modèle de production semble plus expressif que le bZ4X, notamment par cette ligne de fenestration qui remonte au-dessus de l’aile arrière. Si le museau est assez simple avec ses feux de jour en forme de « C », la portion arrière est plus chargée avec le feu de position qui fait office d’aileron, par-dessus une tôle carrée au possible. Gageons que la réaction du public est bonne, Toyota ne perdra pas trop de temps pour approuver le véhicule.

Les stratèges ont également montré quelques clichés de l’habitacle qui, sans surprise, vient avec une ambiance très épurée avec cette planche de bord installée plus bas devant les passagers de la première rangée. Comme c’est de plus en plus la norme, celle-ci présente deux écrans et même ce petit volant de style « yoke ». Quant à la console centrale, celle-ci est surélevée et on peut y déceler ce petit levier de vitesses circulaire.

L’utilisation de matériaux à base de plantes et de matériaux recyclés pour les sièges donne aussi le ton sur le côté « écolo » du véhicule. Il y a aussi un agent personnel embarqué nommé « Yui » qui relie le conducteur et les passagers au véhicule. Grâce à des signaux lumineux sonores et visuels qui se déplacent dans l’habitacle, il répond aux demandes ou aux commandes des passagers avant ou arrière.

La question n’est pas de savoir si Toyota va produire ce multisegment électrique, mais à quel moment il sera commercialisé. La mode est encore aux utilitaires et l’engouement pour l’énergie électrique n’a jamais été aussi élevé. Et même si l’actuel bZ4X propose déjà une carrosserie de multisegment, le géant nippon peut facilement se permettre un deuxième utilitaire alimenté par les électrons.