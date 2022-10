Toyota bZ4X et Subaru Solterra : Une solution au rappel a été trouvée

Les deux VÉ font l’objet d’un rappel puisque les roues peuvent se détacher pendant la conduite

Les ingénieurs n’avaient pas considéré le couple et le poids additionnels de la motorisation électrique

Une rondelle sera ajoutée entre la roue et ses écrous

Toyota a finalement trouvé une solution qui lui permettra de reprendre la production des VUS électriques bZ4X et Subaru Solterra, qui avait été arrêtée en juin dernier.

Au début de l’année, Toyota a reçu trois plaintes concernant un bZ4X qui a perdu une de ses roues pendant la conduite, dont deux aux États-Unis.

Cela a incité le constructeur à arrêter les ventes de ce modèle et du Subaru Solterra, presque identique, jusqu’à ce que la cause de ce problème inusité soit trouvée.

Au cours des trois derniers mois, le constructeur s’est efforcé de déterminer la cause et de trouver un moyen de remédier au problème, ce qu’il semble maintenant avoir fait.

Selon la société, ses ingénieurs n’ont pas tenu compte du couple et du poids plus élevés du groupe motopropulseur électrique lorsqu’ils ont spécifié les fixations des roues, ce qui a entraîné le desserrage des boulons de moyeu lors de virages et de freinages agressifs.

En outre, des variations dans la finition des roues ont exacerbé le problème en facilitant le desserrage des boulons.

Pour résoudre ce problème, Toyota et Subaru installeront une rondelle entre la roue et les boulons, en plus d’augmenter la friction de la surface de la roue pour mieux maintenir les boulons en place.

Selon Toyota, environ 2 700 unités du bZ4X sont concernées dans le monde en plus de 1 600 unités du Solterra. Heureusement, la plupart de ces véhicules n’ont pas encore été livrés.

La production des deux véhicules a repris aujourd’hui à l’usine Toyota de Motomachi et le lancement prochain du Lexus RZ, lui aussi similaire, est de nouveau prévu pour les premiers mois de 2023.