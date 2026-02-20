Toyota ajoute des robots humanoïdes Agility Digit à l’usine de Woodstock

Sept robots Agility Digit prendront en charge la logistique des bacs à l’usine d’assemblage de Toyota à Woodstock, en Ontario, à la suite d’un programme pilote.

Toyota étend le projet pilote Digit à sept robots humanoïdes à l’usine de Woodstock.

Les robots assurent des tâches automatisées de chargement et de déchargement de bacs.

Le déploiement fait suite à une année d’essais et de validation sur site.

Toyota Motor Manufacturing Canada a conclu une entente de robots en tant que service avec Agility Robotics afin de déployer sept robots humanoïdes dans son usine d’assemblage de véhicules de Woodstock, en Ontario.

L’entente fait suite à environ un an d’essais et de validation sur site. Trois robots ont été évalués durant la phase pilote avant que le constructeur ne s’engage à élargir la flotte à sept unités.

Les robots, connus sous le nom de Digit, prendront en charge les opérations de manutention des bacs liées à un tracteur d’entrepôt automatisé. Leur mission consiste à charger et décharger des conteneurs remplis de composants automobiles qui alimentent les lignes de production assemblant le Toyota RAV4.

Le président de TMMC, Tim Hollander, a indiqué que l’entreprise avait évalué plusieurs plateformes robotiques avant de sélectionner Digit afin de soutenir l’efficacité opérationnelle et d’améliorer l’environnement de travail des employés.

Digit a été développé par Agility Robotics, une entreprise fondée en 2015 à la suite de sa scission de l’Université d’État de l’Oregon. La plateforme humanoïde est conçue pour des tâches répétitives de logistique et de fabrication en milieu industriel. Les déploiements actuels se concentrent sur des tâches effectuées à l’écart de toute interaction humaine directe, en particulier lorsque les robots assurent la liaison entre des systèmes automatisés.

Agility assure la gestion de flotte au moyen de son logiciel propriétaire Arc, basé sur le nuage. Des dirigeants de l’entreprise ont déjà indiqué que les coûts de déploiement peuvent dépasser le prix d’achat du robot lui-même, l’intelligence artificielle étant utilisée pour accélérer la configuration et réduire le temps de mise en œuvre.

L’entente de Woodstock s’appuie sur les engagements commerciaux existants d’Agility. Des robots Digit sont en service dans des environnements logistiques et industriels auprès d’entreprises telles qu’Amazon, GXO et Schaeffler.

Toyota et Agility ont indiqué que l’installation ontarienne servira également de banc d’essai pour des cas d’utilisation additionnels visant à retirer des tâches physiques répétitives aux travailleurs humains. Les deux entreprises prévoient poursuivre l’évaluation de nouveaux rôles pour les systèmes humanoïdes à l’intérieur de l’usine d’assemblage.

Dans l’ensemble du secteur automobile, les fabricants expérimentent de plus en plus la robotique humanoïde. BMW et Mercedes-Benz ont mené des programmes pilotes dans des installations aux États-Unis et en Europe, tandis que Hyundai a déclaré prévoir l’introduction d’humanoïdes dans son complexe manufacturier de Géorgie d’ici 2028.

Agility développe un humanoïde de nouvelle génération conçu pour fonctionner en toute sécurité aux côtés de travailleurs humains. Les humanoïdes actuels capables de manipuler des charges lourdes sont généralement restreints quant à une exploitation autonome à proximité de personnes en raison de contraintes de fiabilité et de sécurité.

Source: Automotive News