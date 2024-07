Toyo lance le pneu Open Country VE pour les tout-terrains électriques

Conçu pour les camions et VUS électriques.

Réduction de la traînée et longue durée de vie.

Avec de plus en plus de camions électriques sur les routes, Toyo Tires cherche à répondre à la demande des acheteurs qui veulent les sortir de la route. Le Toyo Open Country A/T III EV est un pneu tout-terrain spécifique aux véhicules électriques, conçus pour répondre à cette demande.

Toyo explique que le nouvel Open Country A/T III EV est conçu pour répondre aux exigences uniques des camionnettes électriques. Il s’agit notamment de gérer leur couple instantané et massif, ainsi que le poids supplémentaire qui accompagne les gros blocs-batteries.

Il reprend l’Open Country III A/T standard et y ajoute des caractéristiques telles qu’une aile aérodynamique sur le flanc et des blocs d’épaulement chanfreinés pour réduire la traînée aérodynamique du pneu. Toyo dit que le dessin de la bande de roulement est conçu pour réduire la résistance au roulement, et que le composé de la bande de roulement est destiné à prolonger la durée de vie du pneu, même avec des pick-up électriques plus lourds.

Enfin, il s’agit d’un pneu 3 Peak Mountain Snowflake. Il peut rouler non seulement sur la terre et le gravier, mais aussi sur la neige, la glace et les températures hivernales froides.

Toyo lance ce nouveau pneu dans 15 dimensions allant de 18 à 24 pouces de diamètre. Cela inclut des tailles pour le Ford F-150 Lightning, les Rivian R1T et R1S, et le Hummer EV. D’autres dimensions sont prévues pour le Tesla Cybertruck et les Chevrolet Silverado et GMC Sierra EV.