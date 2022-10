Toutes les Unités du GMC Sierra Denali EV Edition 1 ont été réservées en moins de 24 heures

Cette version a un prix de 108 695 dollars aux États-Unis, mais les réservations ne coutent que 100 dollars.

L’Edition 1 dispose de 754 chevaux et 644 kilomètres d’autonomie.

Des versions plus abordables seront ajoutées plus tard, débutant vers 50 000 dollars.

General Motors a annoncé que la version Edition 1 du GMC Sierra Denali EV a été vendue moins de 24 heures après avoir été dévoilée.

Le pick-up électrique est la version GMC du Chevrolet Silverado EV, qui a été dévoilé il y a quelques mois déjà.

Comme c’est le cas pour de nombreux nouveaux véhicules, les premières unités vendues font partie d’une édition spéciale entièrement équipée et dotée d’une apparence extérieure distinctive.

C’est pourquoi le Sierra Denali EV Edition 1 n’est proposé qu’en version entièrement équipée et dotée de la batterie et des moteurs les plus puissants, qui développent 754 chevaux.

Cela devrait lui permettre d’accélérer de 0 à 60 mph (96 km/h) en seulement 4,5 secondes, et le rendre capable de tracter jusqu’à 9 500 livres. Selon GMC, l’autonomie du modèle Edition 1 devrait avoisiner les 644 kilomètres.

En outre, le Sierra Denali EV sera doté d’une capacité de charge rapide de 350 kW qui lui permettra d’ajouter 100 miles (160 kilomètres) d’autonomie en 10 minutes.

Le constructeur automobile n’a pas précisé combien de camions feront partie de l’édition spéciale, mais il a confirmé son prix de vente, à 108 695 dollars aux États-Unis.

Bien que GMC affirme que tous les camions ont été écoulés, les carnets de commande n’ont pas encore été officiellement ouverts, ce qui signifie que seules les précommandes ont été prises, chacune avec un dépôt remboursable de 100 $.

Des versions plus abordables du camion électrique sont prévues, à partir d’environ 50 000 dollars aux États-Unis. Ces modèles devraient être introduits plus près des premières livraisons, en 2024.