Tim Hortons déploiera 400 bornes de recharge rapide Flo pour VÉ à l’échelle nationale d’ici 2028

Un partenariat avec Flo fera de Tim’s le plus grand fournisseur de recharge de VÉ dans le secteur de la restauration au Canada

Environ 400 bornes de recharge rapide pour VÉ seront installées dans 100 restaurants Tim Hortons à travers le pays

Les bornes Flo Ultra offrent jusqu’à 120 km d’autonomie en 10 minutes

L’expansion soutient le mandat canadien en matière de VZE alors que les constructeurs s’inquiètent des lacunes en infrastructures

Tim Hortons veut se positionner comme plus qu’un simple arrêt-café, alors qu’il s’apprête à devenir l’une des plus grandes destinations de recharge de VÉ au Canada. D’ici la fin de 2028, la chaîne prévoit équiper 100 de ses restaurants de bornes de recharge rapide Flo Ultra, offrant ainsi aux clients un réseau national d’un océan à l’autre. Chaque site comptera environ quatre bornes, pour un total d’environ 400 à travers le pays.

Le déploiement est déjà amorcé : Regina est devenue la première ville à voir les bornes entrer en service, et jusqu’à 13 autres sites devraient ouvrir d’ici la fin de 2025, puis 50 restaurants devraient être équipés d’ici 2026. Les nouvelles bornes Flo Ultra peuvent rétablir jusqu’à 120 km d’autonomie en seulement 10 minutes, permettant aux conducteurs de VÉ une recharge rapide tout en commandant un « double-double », à condition bien sûr que leur véhicule soit compatible.

Le PDG de Flo, Louis Tremblay, a souligné que ce partenariat intègre la recharge des VÉ à la routine quotidienne des Canadiens, un peu comme une visite chez Tim. L’expansion est appuyée par un engagement de 235 millions $ de la Banque de l’infrastructure du Canada, dans le cadre d’une initiative nationale visant à ajouter plus de 1 900 bornes publiques de recharge rapide à travers le pays.

Cette croissance de l’accès à la recharge est cruciale, compte tenu du strict mandat fédéral de ventes de véhicules zéro émission (VZE) toujours en vigueur. À partir de 2026, un véhicule léger neuf vendu sur cinq au Canada devra être électrique, un pourcentage qui augmentera chaque année jusqu’à atteindre 100 % en 2035. Actuellement, moins de 10 % des véhicules neufs vendus sont des VZE, ce qui soulève des inquiétudes quant à la faisabilité de ces cibles.

Les associations de l’industrie soutiennent que le réseau de recharge ne suit pas la cadence. Une étude de Ressources naturelles Canada publiée en 2021 estimait qu’il faudrait 100 520 bornes publiques pour atteindre les objectifs, mais moins de 35 000 ont été installées jusqu’à maintenant. Brian Kingston, président de l’Association canadienne des constructeurs de véhicules, avertit qu’il faudra ajouter environ 40 000 bornes chaque année pour combler l’écart.

Les constructeurs automobiles ont à plusieurs reprises pressé Ottawa de revoir ses règles sur les VZE, soulignant que sans infrastructures de recharge suffisantes, sans incitatifs d’achat adéquats et sans flexibilité d’approvisionnement, ces cibles risquent de créer de sérieux défis tant pour les consommateurs que pour les fabricants.