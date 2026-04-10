Tesla travaille sur un VÉ abordable avec un nouveau véhicule utilitaire compact

Des sources indiquent que, cette fois, Tesla ne se contentera pas de dépouiller un modèle existant, mais développera un tout nouveau programme de VUS compact qui se positionnera sous le Model Y

Tesla discute d’un nouveau VUS électrique compact avec des fournisseurs.

Shanghai devrait mener la production si le véhicule atteint le stade de la fabrication.

Les objectifs de réduction des coûts reposeraient sur une batterie plus petite, un seul moteur et un poids réduit.

Il semble que Tesla envisage de nouveau l’idée d’offrir un VÉ abordable, un véhicule que le constructeur américain de véhicules électriques promet depuis longtemps sans toutefois l’avoir encore livré. Ce VUS électrique plus petit et moins coûteux ajouterait un nouveau point d’entrée sous le Model Y. L’article source cite quatre personnes au fait du dossier, indiquant que Tesla a communiqué avec des fournisseurs au cours des dernières semaines pour discuter des spécifications de composants et des détails de fabrication d’un tout nouveau véhicule plutôt que d’un dérivé du Model 3 ou du Model Y.

Le programme en est à un stade très précoce. À l’heure actuelle, on ne sait pas clairement si Tesla a officiellement approuvé la mise en production du véhicule, et l’entreprise n’a pas répondu aux demandes d’information. Cette absence de confirmation est importante, car Tesla a déjà présenté en avant-première ou développé des produits qui ont subi de longs retards ou qui n’ont jamais atteint une production à grande échelle. Cette fois, rien n’a encore été présenté en avant-première ni développé.

Selon les informations disponibles, le nouveau VUS mesurerait environ 4,28 mètres de longueur. Il serait donc plus court que le Model Y actuel, dont Tesla affiche une longueur hors tout de 4,79 mètres. Ce format plus compact donnerait à Tesla un produit destiné aux marchés urbains denses et aux segments de VÉ plus abordables. Cela compte particulièrement en Chine, où la concurrence est intense et où l’abordabilité constitue un facteur d’achat majeur.

Trois sources ont indiqué qu’une production initiale est prévue à l’usine Tesla de Shanghai, une source ajoutant que l’entreprise souhaite également, à terme, fabriquer le véhicule aux États-Unis et en Europe. Le calendrier demeure incertain, mais ces personnes ont indiqué qu’il est peu probable que la production commence en 2026. Cela laisse entendre que l’entreprise travaille encore à régler des décisions liées aux coûts, à la conception et à la planification des usines.

Sur le plan de l’abordabilité, Tesla souhaite que le véhicule soit affiché bien en dessous du prix du Model 3. Le site américain de Tesla indique actuellement un prix de départ de 38 630 $ US pour le Model 3, incluant les frais de destination et de commande. Au Canada, le Model Y est la Tesla la moins chère à 52 608 $, également frais inclus. Le constructeur de VÉ devrait fixer le prix de son nouveau modèle d’entrée de gamme à au plus 30 000 $ US ou 40 000 $ CA. Pour y parvenir, les réductions de coûts passeraient, dit-on, par une batterie plus petite, un seul moteur électrique et probablement moins d’équipements.

Ce développement est notable parce qu’en 2024, Tesla avait choisi d’abandonner un programme de VÉ à bas prix auparavant attendu afin de se concentrer sur les robotaxis et la robotique. Ce nouveau modèle pourrait faire partie d’une stratégie dans laquelle les futurs véhicules seraient conçus pour un usage autonome tout en permettant une configuration avec conduite humaine là où la réglementation ou la demande des clients l’exige.

Source: Reuters