Le prix du Tesla Model Y augmente de $500 US moins de deux semaines après une importante coupure

Tesla a récemment annoncé une réduction de 20% du prix de ses modèles, incluant le Model Y.

La version de base du VUS électrique coute maintenant $500 de plus aux États-Unis.

Cela pourrait être une stratégie pour augmenter les ventes à court terme.

Tesla vient d’augmenter le prix du Model Y Long Range de 500 dollars aux États-Unis, moins de deux semaines après avoir réduit le prix de 20 %.

Tesla est connu pour modifier régulièrement les prix de ses véhicules, mais cette dernière décision est encore quelque peu surprenante.

En effet, le constructeur automobile a annoncé une importante baisse de prix il y a moins de deux semaines, dans le but de rendre les véhicules Tesla plus compétitifs face aux VÉ plus récents, notamment en Chine.

Étant donné que Tesla est le constructeur automobile qui réalise le plus de bénéfices sur chaque voiture vendue, jusqu’à huit fois plus que Toyota, il pouvait se permettre de baisser ses prix de manière significative, jusqu’à 20 % dans le cas du modèle Y d’entrée de gamme.

Ce faisant, il a supprimé 13 000 dollars du prix de départ du VUS électrique, qui est désormais proposé à 52 990 dollars aux États-Unis.

Ce nouveau prix n’a toutefois pas été en vigueur pendant longtemps, puisqu’une augmentation de 500 dollars a été appliquée lundi.

Augmenter le prix si tôt après une importante réduction est inhabituel, c’est pourquoi beaucoup pensent qu’il s’agit d’une stratégie délibérée.

En effet, Tesla aurait pu augmenter légèrement le prix afin de pousser les personnes encore hésitantes à acheter une Model Y en montrant que le prix pourrait continuer à augmenter.

Cela est logique si l’on considère que le constructeur automobile dispose actuellement d’un stock plus important que d’habitude pour son plus petit multisegment, à savoir environ 200 véhicules dans le pays.

C’est probablement la raison pour laquelle les délais de livraison du Model Y pour les nouveaux acheteurs varient entre un et trois mois, ce qui est beaucoup plus court qu’il y a seulement quelques mois.

Tesla pourrait également revenir à sa stratégie précédente consistant à augmenter progressivement les prix de ses modèles à quelques mois d’intervalle jusqu’à ce qu’une nouvelle baisse soit nécessaire pour rester compétitif.

Pour le moment, les prix du Model Y Performance aux États-Unis et de l’ensemble de la gamme Model Y au Canada n’ont pas été affectés.

Source : Drive Tesla Canada