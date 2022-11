Tesla prépare un facelift pour la Model 3 2024

Cette révision sera similaire à celle faite aux Model S et Model X en 2021.

L’intérieur devrait être simplifié pour réduire les coûts de production.

Cette décision pourrait avoir été motivée par l’arrivée de nombreux rivaux.

La Tesla Model 3 serait sur le point de recevoir un rafraîchissement pour l’année modèle 2024, similaire à celui apporté aux Model S et Model X en 2021.

Actuellement connu sous le nom de code « Highland », ce rafraîchissement de mi-cycle devrait être assez mineur, consistant principalement en des changements de feux extérieurs et quelques modifications de l’intérieur.

Les changements extérieurs viseront probablement à rendre la production avec les nouvelles presses Giga de Tesla plus facile et moins coûteuse qu’auparavant, afin de potentiellement réduire le coût du modèle d’entrée de gamme du constructeur.

À l’intérieur, les rapports montrent que l’intérieur déjà très simple de la Model 3 sera rendu encore plus minimaliste, probablement en déplaçant encore plus de contrôles vers l’unique écran tactile.

En parlant de cela, cet écran devrait recevoir une mise à niveau qui devrait le rendre plus performant et plus facile à utiliser qu’auparavant.

Combiné aux modifications extérieures, ce rafraîchissement permettra à Tesla de réduire le coût de production de la Model 3, ce qui pourrait être nécessaire pour qu’elle reste compétitive, notamment en Chine.

En effet, la berline électrique a vu ses ventes chinoises chuter de 9 % au cours des 10 premiers mois de l’année par rapport à la même période en 2021. De plus, la Model 3 a été dépassée en termes de ventes par la BYD Qin et la BYD Han, deux berlines électriques chinoises dans la même catégorie.

Cela a poussé Tesla à réduire le prix de la Model 3 en Chine de 9 % récemment afin de rester compétitif par rapport aux offres plus récentes sur le marché.

En réponse à ce ralentissement des ventes, les premières unités de la Model 3 mise à jour sortiront de la chaîne de montage de Shanghai vers la fin de 2023, la production américaine en Californie devant suivre à une date ultérieure.

Source: Reuters