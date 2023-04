Tesla pourrait travailler sur une voiture compacte, une fourgonnette et un autobus

La compagnie a préfiguré ces trois modèles dans son dernier Master Plan.

La voiture compacte aura une batterie LFP de 53 kWh et des ventes espérées de 42 millions.

La fourgonnette aura des versions passager et cargo et devrait ressembler aux Ford E-Transit et Rivian EDV.

Tesla a récemment publié son Master Plan part 3, un document qui détaille l’ensemble de ses véhicules et projets, dont trois n’avaient pas encore été officiellement annoncés.

En effet, le Master Plan contient des informations sur une voiture compacte à venir (la Model 2) ainsi que sur une fourgonnette commerciale et un autobus.

Si la voiture compacte a déjà été largement évoquée, ce n’est pas le cas des deux autres modèles, qui n’avaient été que mentionnés par Elon Musk, tout au plus.

Plus que de confirmer que le constructeur travaille sur ces projets, le document révèle quelques détails sur ces prochains véhicules.

On sait ainsi que Tesla compte doter sa voiture compacte d’une batterie au lithium-fer-phosphate (LFP) de 53 kWh, ce qui est nettement plus petit que l’unité de 75 kWh que l’on trouve dans la Model 3 et la Model Y.

En outre, les objectifs de production pour ce modèle semblent être de 42 millions d’unités, soit presque le double du duo Model 3 et Y, qui représente environ 24 millions de ventes.

Pour y parvenir, le constructeur devrait compter sur un prix de base bas d’environ 25 000 dollars aux États-Unis, qui pourrait être inférieur à celui de la plupart des autres VÉ du marché.

Pour ce faire, Tesla devra toutefois faire vite, car d’autres entreprises visent également le bas de gamme, comme Chevrolet avec l’Equinox EV à 30 000 dollars aux États-Unis et Volkswagen avec ID.2 à 20 000 Euro en Europe.

En ce qui concerne la fourgonnette, ce modèle devrait offrir des versions passagers et cargo qui pourraient rivaliser avec d’autres modèles tels que le Ford E-Transit, le Mercedes eSprinter et le Rivian EDV.

Ce modèle utilisera une batterie de 100 kWh à forte teneur en nickel, ce qui signifie qu’il pourrait partager ses éléments mécaniques avec la Model S, le Model X et le Cybertruck, qui ont tous été regroupés dans la même catégorie.

Les estimations de ventes sont intéressantes ici aussi puisque la fourgonnette devrait se vendre à environ 10 millions d’unités, soit 1 million de plus que les Model S, X et Cybertruck combinés.

Le dernier nouveau modèle est un autobus qui pourrait partager certains éléments avec le camion Semi récemment sorti.

Bien que l’entreprise n’ait rien dit sur la taille et les spécifications de ce futur modèle, le document montre qu’il devrait être alimenté par une batterie LFP de 300 kWh, soit 200 kWh de moins que la version à courte portée du Semi. L’objectif semble être de vendre un million d’unités pour ce bus.

Il est intéressant de noter que le dernier plan d’affaires ne mentionne pas le Roadster supposément à venir, qui avait été annoncé pour la première fois en 2017 et promis d’arriver sur le marché en tant que modèle 2021.

Certains prétendent que cela est dû au fait que le Roadster est un véhicule à très faible volume, tandis que le Master Plan se concentre sur une vision plus large de l’avenir de l’entreprise, mais cela laisse encore quelques questions sans réponse.

Source : Teslarati