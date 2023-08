Tesla ouvre quelques Superchargers aux autres VÉ au Canada

Les premier «Magic Docks» ont été installés à la station de Deep River, en Ontario.

Le gouvernement dit que 750 Superchargers compatibles avec le standard CCS seront installés a travers le pays d’ici 2025.

Combiné avec le fait que la plupart des autres constructeurs adopteront le connecteur NACS, cela facilitera la recharge publique.

Tesla vient d’installer son premier connecteur Magic Dock au Canada, permettant ainsi de recharger un VÉ non Tesla sur l’un des Superchargers de la marque.

Cette décision avait été annoncée il y a un certain temps, mais les premiers Superchargers compatibles avec CCS n’ont été repérés qu’en début de semaine dans l’Ontario.

Le gouvernement canadien a précisé dans son annonce que les premiers emplacements ouverts aux véhicules non Tesla seraient situés le long de la route transcanadienne entre Ottawa et Sudbury, et c’est exactement ce qui s’est passé.

En effet, les premiers Magic Docks ont été trouvés à la station de recharge de Deep River, qui se trouve presque exactement au milieu des deux villes ciblées.

La prochaine station de recharge qui devrait recevoir des Magic Docks est celle située à North Bay, à environ 170 kilomètres à l’ouest de Deep River.

Cela pourrait se produire assez rapidement, car la modernisation des Superchargers existants aux États-Unis s’est avérée très rapide, des stations entières recevant des Magic Docks en l’espace de quelques heures.

Les stations de recharge de Deep River et de North Bay serviront de sites pilotes pour la recharge compatible avec le CCS au Canada et d’autres stations seront converties afin d’atteindre l’objectif de 750 stations de recharge Tesla-CCS dans tout le pays en 2025.

Pour l’instant, seuls les 8 Superchargers de Deep River peuvent être utilisés par les véhicules électriques autres que Tesla au Canada, mais la situation est plus avancée aux États-Unis, où l’on trouve des Superchargers compatibles avec le CCS à New York, en Californie et au Texas.

Si l’on ajoute à cela la décision récente de la plupart des constructeurs automobiles de passer au connecteur NACS de Tesla pour leurs VÉ à partir du milieu de la décennie, cela aidera à rationaliser la recharge publique des VÉ en permettant aux conducteurs de n’importe quel VÉ d’utiliser presque n’importe quelle station de recharge qu’ils trouvent, quel que soit le port de recharge utilisé par leur véhicule.

Bien entendu, les conducteurs de VÉ non Tesla devront payer un supplément pour utiliser les stations de l’entreprise. Pour l’instant, ces utilisateurs peuvent choisir de payer un tarif plus élevé par kilowatt ou de payer un abonnement mensuel qui leur permettra de bénéficier de tarifs plus bas, mais toujours plus élevés que ceux facturés aux propriétaires de Tesla.

