Tesla fait face à un ralentissement mondial des ventes alors que la concurrence s’intensifie sur des marchés clés

Les ventes de véhicules électriques de Tesla reculent en Europe, en Chine et aux États-Unis, alors que les concurrents multiplient les modèles offerts.

Les ventes européennes de Tesla ont chuté de 48,5 % en octobre malgré la croissance du marché des véhicules électriques.

BYD et Volkswagen ont surpassé Tesla en Europe grâce à des gammes de véhicules électriques plus vastes et plus abordables.

Tesla manque de nouveaux modèles alors que Musk concentre ses efforts sur l’autonomie et les initiatives en robotique.

Tesla fait face à une pression croissante sur ses ventes en Europe, en Chine et en Amérique du Nord, alors que les données récentes indiquent une forte baisse de son activité mondiale en matière de véhicules électriques. En Europe, les ventes d’octobre de Tesla ont reculé de 48,5 % par rapport au même mois l’an dernier, malgré une hausse globale de 26 % des ventes de véhicules électriques sur le continent, selon l’Association des constructeurs européens d’automobiles.

Depuis le début de l’année, les ventes de Tesla en Europe affichent un recul d’environ 30 %, ce qui laisse entrevoir une baisse prolongée dans la région. Les livraisons mondiales devraient diminuer de 7 % en 2025, après une baisse de 1 % en 2024, selon les estimations de Visible Alpha.

La position concurrentielle de Tesla s’est affaiblie face à la vague croissante de nouveaux modèles de véhicules électriques proposés par des constructeurs chinois et des marques européennes bien établies. En octobre, le constructeur chinois BYD a vendu plus de 17 000 véhicules en Europe, soit plus du double du volume de Tesla, tandis que Volkswagen a déclaré avoir vendu plus de 522 000 véhicules électriques jusqu’en septembre, soit trois fois le total de Tesla.

Le Royaume-Uni propose maintenant plus de 150 modèles de véhicules électriques, avec au moins 50 nouveaux modèles attendus en 2026. Tesla ne commercialise actuellement que deux modèles grand public en Europe, soit la berline Model 3 et le VUS Model Y. Cette situation a incité des analystes à souligner que la gamme limitée de l’entreprise constitue un enjeu majeur. Une variante plus abordable du Model Y a récemment été lancée afin de stimuler la demande.

Les difficultés de Tesla en Europe pourraient également être partiellement liées à son image. À la fin de 2023, une réaction négative du public a suivi le soutien exprimé par Elon Musk envers des figures d’extrême droite, entraînant des manifestations dans plusieurs pays. Bien que Musk ait évité les commentaires politiques au cours des derniers mois, la performance régionale de Tesla ne s’est pas rétablie.

En Chine, les livraisons de Tesla ont atteint en octobre leur plus bas niveau en trois ans, en recul de 35,8 % d’une année à l’autre. La part de marché de la marque a été mise sous pression par de nouveaux acteurs comme Xiaomi, dont le modèle YU7 a été positionné directement contre le Model Y. Jusqu’en octobre, les ventes totales de Tesla en Chine affichaient un recul de 8,4 % par rapport à l’année précédente.

Aux États-Unis, Tesla a bénéficié d’un regain temporaire de 18 % en septembre, selon Motor Intelligence, alors que les consommateurs se dépêchaient de profiter des crédits d’impôt fédéraux avant leur expiration le 30 septembre. Cependant, ce gain s’est inversé le mois suivant, les ventes chutant de 24 % en octobre. Les ventes canadiennes de Tesla ont reculé de 67 % au cours de la première moitié de 2025.

Les analystes ont de nouveau suggéré que l’absence de nouveaux modèles pourrait nuire à la capacité de Tesla de regagner le terrain perdu. Aucun nouveau modèle destiné à la conduite humaine n’a été confirmé, alors que l’entreprise concentre désormais ses priorités sur la technologie de conduite autonome et le développement de la robotique.

