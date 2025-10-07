Tesla lance des versions Standard RWD à prix réduit pour les Model 3 et Model Y

De nouvelles versions d’entrée de gamme des Tesla Model 3 et Model Y offrent une autonomie complète à moindre coût.

Les versions Standard à propulsion (RWD) des Model 3 et Model Y commencent sous les 40 000 $ US et offrent une autonomie estimée à 516 km (321 mi).

Ces nouvelles versions comprennent toutes les fonctions d’infodivertissement, de sécurité et d’accès à distance via l’application Tesla.

Les deux véhicules électriques prennent en charge la recharge rapide Supercharger, le contrôle climatique à distance et nécessitent moins d’entretien qu’un véhicule à essence.

Tesla propose enfin — ou presque — les véhicules électriques abordables dont elle parle depuis longtemps. Le constructeur élargit sa gamme avec de nouvelles versions Standard à propulsion (RWD) pour les Model 3 et Model Y. Ces versions plus économiques offrent jusqu’à 516 km d’autonomie estimée selon la norme EPA et visent à rendre les véhicules Tesla accessibles à un plus grand nombre d’acheteurs.

La Model Y Standard RWD débute à 39 990 $ US, tandis que la Model 3 Standard RWD s’affiche à 36 990 $ US. Malgré ce prix d’entrée réduit, les deux modèles conservent leurs caractéristiques de performance et de connectivité essentielles. Aucun détail n’a encore été communiqué concernant leur disponibilité au Canada.

La Model Y Standard RWD offre une autonomie estimée à 516 km et passe de 0 à 100 km/h en 6,8 secondes. La Model 3 Standard RWD propose la même autonomie, mais affiche une accélération plus vive, atteignant 100 km/h en 5,8 secondes. Elle peut accueillir cinq occupants.

Les choix de couleur se limitent au gris, au noir et au blanc, tandis que les roues standard mesurent 18 pouces. L’intérieur est habillé de similicuir noir, avec sièges avant et volant chauffants, un toit vitré et une finition texturée noire.

Les deux modèles sont dotés de l’écran tactile central de 15,4 pouces propre à Tesla, donnant accès aux fonctions d’infodivertissement comme Tesla Theater, Tesla Arcade et Caraoke. L’application mobile Tesla permet le contrôle à distance du climat, le mode Chien et le mode Sentinelle.

Les versions Standard bénéficient également de l’accès au réseau Supercharger de Tesla, qui compte plus de 70 000 bornes dans le monde. Les propriétaires peuvent récupérer jusqu’à 258 km d’autonomie en 15 minutes sur les bornes de recharge rapide. Tesla souligne aussi les coûts d’utilisation réduits, grâce à un entretien simplifié et à un nombre de pièces mobiles beaucoup plus faible que sur un véhicule à moteur à combustion.

Côté sécurité, les deux véhicules sont équipés de systèmes actifs tels que l’avertissement de collision frontale, l’assistance au maintien de voie et le freinage d’urgence automatique.

Les délais de livraison actuels se situent entre quatre et six semaines.