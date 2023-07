Tesla envisage de créer une usine de véhicules électriques à bas prix en Inde

Tesla explore l’idée d’établir une usine de véhicules électriques en Inde afin de créer des véhicules électriques abordables pour le marché local.

Tesla a entamé des discussions avec les autorités indiennes en vue d’une éventuelle implantation d’une usine de véhicules électriques en Inde. L’usine proposée serait dédiée à la fabrication d’un modèle de véhicule électrique à bas prix, avec des plans pour répondre au marché domestique indien et éventuellement à d’autres régions. Les taxes draconiennes appliquées en Inde sur les véhicules importés ont été citées comme l’un des principaux facteurs motivant l’intérêt de Tesla à produire localement.

Une récente rencontre entre le PDG de Tesla, Elon Musk, et le président indien Narendra Modi souligne encore davantage l’intention de Tesla d’investir dans le pays le plus peuplé du monde. La population estimée de l’Inde dépassant celle de la Chine, le potentiel d’adoption des véhicules électriques et de croissance du marché indien semble prometteur.

Ce n’est pas la première fois que Tesla explore les possibilités de produire en Inde. En 2021, l’entreprise a fait allusion à une usine potentielle à Karnataka, en Inde, mais les plans définitifs ne se sont pas concrétisés. Elon Musk a exprimé son intérêt pour la production de Teslas en Inde depuis 2017, en demandant initialement un allègement temporaire des pénalités et des restrictions à l’importation jusqu’à ce qu’une usine locale puisse être établie.

Alors que les discussions de Tesla avec les autorités indiennes se poursuivent, les détails spécifiques sur le modèle de véhicule électrique à bas prix proposé restent rares. En 2021, les spéculations portaient sur la possibilité d’introduire la Tesla Model 2, qui n’a jamais vu le jour, sur le marché indien. En outre, Elon Musk a mentionné les efforts de l’entreprise pour développer un petit véhicule dont le prix avoisinerait les 25 000 dollars américains. Toutefois, le calendrier de sa sortie et ses caractéristiques spécifiques n’ont pas été entièrement divulgués.

L’une des principales considérations de l’approche de Tesla en Inde consiste à tenir compte des conditions de conduite et des préférences du marché propres au pays. Tesla reconnaît le besoin d’une petite voiture à hayon qui pourrait être bien adaptée à des pays comme l’Inde, où il peut être difficile de se frayer un chemin sur des routes encombrées et de se garer. L’entreprise envisage donc un véhicule compact, souvent cité sous le nom de « Model 2 », qui pourrait potentiellement connaître un certain succès sur divers marchés internationaux.