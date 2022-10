Telsa travaille apparemment sur des modèles plus abordables

Elon Musk dit que la priorité de sa compagnie est maintenant de créer des modèles plus petits et plus abordables.

La compagnie avait déjà parlé d’un possible modèle à 25 000$.

Selon le PDG, ces véhicules pourraient être rendu rentables en coupant les coûts de production de moitié.

Tesla travaille apparemment sur une plateforme qui sera utilisée par de nouveaux VÉ qui seront plus petits et plus abordables que les actuels Model 3 et Model Y.

Le PDG de l’entreprise, Elon Musk, a déclaré lors d’une conférence téléphonique cette semaine que Tesla a terminé l’ingénierie du Cybertruck et du Semi.

Selon lui, la priorité des ingénieurs de la firme s’est donc déplacée vers des modèles plus petits, qui pourraient être lancés dans quelques années.

Ce n’est pas la première fois que Musk a évoqué une Tesla plus abordable, puisqu’il y a quelques années, il avait déclaré que la Model 3 commencerait à 35 000 dollars et qu’un modèle plus petit (surnommé Model 2) commencerait à 25 000 dollars.

Le modèle électrique à 25 000 dollars ne s’est jamais concrétisé, mais le modèle 3 à 35 000 dollars a bel et bien existé, même si ce ne fut que pour une très courte période. Avec de plus en plus de constructeurs automobiles travaillant sur des VÉ abordables, Tesla doit occuper cette section du marché afin de rester le leader mondial des véhicules électriques.

En effet, le prix reste l’un des principaux obstacles à la popularité des véhicules électriques en Amérique du Nord et un certain nombre de constructeurs automobiles ont reconnu qu’ils devaient proposer des VÉ plus abordables que leurs modèles actuels pour toucher de nouveaux acheteurs.

Musk est convaincu que Tesla sera en mesure de rentabiliser un véhicule moins cher en rendant son processus de production plus efficace et donc moins coûteux. Cela pourrait permettre de vendre des véhicules électriques qui coûtent environ deux fois moins cher que les Model 3 et Y actuels.

Si l’on considère que la Model 3 débute actuellement à 48 490 dollars aux États-Unis, cela signifie qu’un VÉ à 25 000 dollars pourrait être possible après tout.

Faire de ces véhicules une priorité est une bonne nouvelle pour les acheteurs potentiels qui trouvent que les offres actuelles de la marque sont hors de leur budget, mais cela pourrait également rendre quelques fans de Tesla mécontents.

En effet, ces modèles semblent avoir coupé la file devant le nouveau Roadster, qui pourrait être retardé encore une fois.