Subaru annonce le prochain modèle Wilderness

Ce sera le Crosstrek.

Il sera dévoilé la semaine prochaine au salon de l’automobile de New York.

Si l’on considère les 15 dernières années, Subaru n’a commis qu’une poignée d’erreurs. Selon nous, l’abandon de la Legacy familiale était une erreur, et le retrait d’un moteur turbocompressé du Forester était une erreur de vision. C’est tout. Parmi ses meilleures décisions, citons la création de la Crosstrek (ou XV Crosstrek) et l’introduction de la finition Wilderness.

Cette dernière rehausse la crédibilité tout-terrain d’une Subaru en augmentant la hauteur de caisse, en installant des pneus tout-terrain sur des roues spécifiques, en révisant les rapports de la CVT, de la boîte de transfert et du différentiel, en installant des plaques de protection, en ajoutant un revêtement supplémentaire et en adoptant une attitude plus affirmée. En un mot, c’est cool.

Nous sommes de grands admirateurs de l’Outback Wilderness pour toutes sortes de raisons, notamment son style, son allure et ses performances tout-terrain. Le Forester Wilderness n’est pas aussi attrayant, mais il peut faire tout le reste. En ce qui concerne le Crosstrek, à part l’Outback, c’est le véhicule le plus attrayant de la marque.

D’après ce que nous savons et la récente publication de Subaru of America sur sa page Facebook, la marque est sur le point d’introduire la version Wilderness du Crosstrek. L’image aguiche ne révèle pas grand-chose, si ce n’est des morceaux de cuivre anodisés sur un pare-chocs Wilderness.

Si nous devions faire quelques prédictions sur la nouvelle Subaru Crosstrek Wilderness 2024, nous dirions qu’elle ne recevra pas le 2,4 T, mais plutôt le 2,5 L couplé à la CVT, comme le Forester, et qu’elle aura des roues noires de 17 pouces, des pneus AT et tout le reste. Quoi qu’il en soit, nous pensons qu’il s’agira d’une option populaire.