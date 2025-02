Stellantis lance un système autonome de niveau 3 pour la conduite urbaine

Le système de conduite autonome de niveau 3 permet une conduite mains libres et sans regard en milieu urbain

STLA AutoDrive fonctionne à des vitesses allant jusqu’à 60 km/h avec des capacités autonomes de niveau 3 en environnement urbain

Le système opère de nuit et par conditions météorologiques difficiles grâce à une technologie avancée de capteurs

La connectivité infonuagique permet des mises à jour à distance et une future extension de la vitesse maximale à 95 km/h

Stellantis a dévoilé aujourd’hui à Amsterdam son premier système de conduite automatisée développé en interne, marquant ainsi son entrée dans le domaine des technologies avancées de véhicules autonomes. Le système STLA AutoDrive 1.0 permet une conduite autonome de niveau SAE 3, offrant aux conducteurs la possibilité de retirer les mains du volant et de détourner leur regard de la route dans des conditions spécifiques.

Un système fonctionnant à 60 km/h avec vision nocturne

Cette nouvelle technologie permet une conduite autonome jusqu’à 60 km/h, tout en maintenant une performance fiable de nuit et sous des conditions météorologiques complexes, comme une pluie légère. Le système repose sur une suite de capteurs avancés dotés de mécanismes de nettoyage automatisés afin d’assurer une détection optimale en tout temps.

Ned Curic, chef de l’ingénierie et de la technologie chez Stellantis, a souligné l’objectif principal du système : « Aider les conducteurs à maximiser leur temps est une priorité. » Lorsqu’il est activé, STLA AutoDrive prend en charge la direction, le freinage et les ajustements de vitesse, tout en surveillant en permanence l’environnement routier.

Le système s’active via un bouton physique lorsque les conditions sont appropriées, permettant aux conducteurs de se livrer à des activités comme la lecture ou le visionnement de films. À des vitesses plus élevées, il offre des fonctionnalités de niveau 2 et 2+, notamment le régulateur de vitesse adaptatif et le centrage de voie.

Un système évolutif avec mises à jour à distance

Conçu pour être déployé à grande échelle à travers les marques du groupe Stellantis, STLA AutoDrive est un système connecté au nuage qui prend en charge les mises à jour à distance (OTA) et intègre des données en temps réel pour optimiser ses performances. Stellantis prévoit d’élargir ses capacités, avec une augmentation potentielle de la vitesse maximale à 95 km/h et l’ajout de fonctionnalités pour la conduite hors route sur certains modèles.

Le système est conforme aux réglementations régionales et intègre des protocoles de sécurité rigoureux, exigeant que les conducteurs restent assis, attachés et prêts à reprendre le contrôle en cas de besoin. Il respecte également les lois locales en matière de comportement du conducteur et d’utilisation des appareils électroniques.

Un élément clé de la stratégie technologique de Stellantis

STLA AutoDrive s’inscrit dans une vision technologique plus large qui comprend également les plateformes STLA Brain et STLA Smart Cockpit, visant à améliorer l’intelligence des véhicules et l’expérience utilisateur au sein du groupe Stellantis.