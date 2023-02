Stellantis donne un avant-goût du Ram Promaster EV 2024

La fourgonnette électrique sera fortement liée au Fiat e-Ducato et devrait être dévoilée dans les prochains mois.

Stellantis était le premier constructeur de VÉ commerciaux et deuxième globalement en Europe en 2022.

La compagnie veut amener ce succès en Amérique du Nord.

Bien que la branche nord-américaine de Stellantis soit en retard dans le domaine de l’électrification, avec aucun modèle entièrement électrique actuellement en vente, il est bon de rappeler que les choses sont différentes en Europe.

En effet, l’ancienne branche PSA (Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall) propose déjà 23 modèles entièrement électriques en Europe et prévoit d’ajouter 9 modèles supplémentaires rien que cette année.

Cette grande variété de VÉ lui a permis de prendre la deuxième place des ventes de véhicules électriques sur le continent en 2022 avec 288 000 unités livrées.

Stellantis ne veut pas non plus s’arrêter là puisqu’elle vise à écouler 5 millions de VÉ dans le monde d’ici la fin de la décennie à l’aide de 75 modèles distribués à toutes ses marques.

En Amérique du Nord, le premier modèle entièrement électrique proposé par les concessionnaires Mopar sera le Ram Promaster EV 2024, un fourgon de livraison électrique récemment montré dans une petite image glissée dans le dernier rapport financier du constructeur.

L’actuel Promaster est sur le marché au Canada et aux États-Unis depuis près de dix ans déjà et encore plus longtemps en Europe, mais cette nouvelle version du même design de base devrait contribuer à le maintenir à flot pendant quelques années encore.

Ram n’a pas encore annoncé les détails officiels de ce modèle, mais comme la version Fiat est déjà sur le marché en Europe, nous pouvons spéculer un peu.

En effet, le Promaster est une version rebadgée du Fiat Ducato, qui a reçu une variante entièrement électrique en 2021, appelée e-Ducato.

Ce fourgon offre le choix entre une batterie de 47 kWh ou de 79 kWh et il est alimenté par un moteur électrique sur l’essieu avant qui délivre 120 chevaux et 210 lb-pi de couple.

Comme cette puissance est nettement inférieure à celle du moteur V6 de 3,6 litres qui est le seul groupe motopropulseur de l’actuel Promaster, il est possible que les acheteurs nord-américains aient droit à un groupe motopropulseur électrique plus puissant.

En termes d’autonomie, l’e-Ducato équipé de la plus grande batterie est capable de couvrir 280 kilomètres sur une charge selon la norme WLTP, ce qui signifie que le chiffre EPA sera probablement inférieur.

Ce modèle a permis à Stellantis de vendre plus de véhicules électriques commerciaux que tout autre constructeur en Europe l’année dernière et la société espère que ce succès se traduira aux États-Unis et au Canada, où il devrait être lancé dans les prochains mois.

Après l’introduction de ce modèle, les choses iront plus vite en termes d’électrification chez Stellantis, puisque le lancement du pick-up électrique RAM 1500 REV est prévu pour 2024, tout comme celui du Dodge Charger EV, suivi du Chrysler Airflow en 2025.

Source : InsideEVs