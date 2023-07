Stellantis développe avec Saft des mécaniques électriques plus compactes et efficaces

Ce projet, appelé IBIS, vise a réduire le coût et la taille des batteries de véhicules électriques.

Une des solutions est d’intégrer l’onduleur et le chargeur à même la batterie.

Le manufacturier espère utiliser cette technologie dans ses véhicules d’ici la fin de la décennie.

Stellantis collabore avec le spécialiste des batteries Saft et le Centre national français de la recherche scientifique (CNRS) pour mettre au point une nouvelle génération de batteries électriques et de groupes motopropulseurs.

Les unités qui résulteront du projet IBIS (Intelligent Battery Integrated System) sont censées être plus compactes, plus fiables, plus efficaces et moins chères à fabriquer que les batteries actuelles des véhicules électriques.

L’un des moyens utilisés par le partenariat pour atteindre ces résultats consiste à intégrer le chargeur et l’onduleur directement dans les cellules de la batterie lithium-ion.

En remplaçant ces composants individuels par des cartes de conversion électroniques, le constructeur automobile s’attend à une réduction des coûts de production et à une taille physique plus compacte du groupe motopropulseur, deux facteurs importants pour les véhicules électriques abordables.

L’efficacité accrue de l’onduleur intégré devrait également permettre d’augmenter l’autonomie par rapport aux batteries lithium-ion ordinaires.

Alors que Stellantis souhaite utiliser cette technologie dans ses véhicules électriques d’ici la fin de la décennie en cours, Saft la mettra également à la disposition de ses propres clients.

En effet, la société vendra les nouvelles batteries aux particuliers et aux entreprises qui ont besoin d’un dispositif de stockage d’énergie compact mais puissant.

C’est pourquoi le premier prototype IBIS est une batterie stationnaire qui fonctionne depuis environ un an.

La prochaine étape consiste à développer un prototype de véhicule qui utilisera la même technologie afin de commencer les tests dans les différentes installations de Stellantis.

Comme tous les travaux de développement se déroulent en France avec l’aide de partenaires français, il ne serait pas surprenant que les premiers véhicules utilisant ces nouvelles batteries portent les marques Peugeot et Citroën.

Si le projet est couronné de succès, Stellantis pourrait alors étendre son application à ses autres marques, dont Fiat, Opel, Jeep et Ram, entre autres.