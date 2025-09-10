Stellantis annonce le retour du troisième quart de travail à l’usine de Windsor pour début 2026

L’usine fonctionne actuellement sur deux quarts de travail, mais un troisième sera ajouté au début de l’an prochain.

Windsor produit les Chrysler Grand Caravan et Pacifica, ainsi que la Dodge Charger Daytona.

Les versions à quatre portes et à essence de la Charger devraient augmenter la demande pour les produits de l’usine.

Malgré l’incertitude économique liée aux tarifs douaniers américains sur le Canada et à un marché automobile nord-américain instable dans son ensemble, Stellantis s’est engagé à rétablir le troisième quart de travail à son usine d’assemblage de Windsor, en Ontario, au début de 2026.

En effet, le constructeur automobile américain augmentera la production à son usine de Windsor au cours des premiers mois de l’année prochaine afin de se préparer à une augmentation prévue des ventes des véhicules qui y sont produits.

Pour le moment, seules les minifourgonnettes Chrysler Grand Caravan (nommée Voyager aux États-Unis) et Pacifica, ainsi que la voiture sport électrique à deux portes Dodge Charger Daytona y sont fabriquées.

L’augmentation de la demande sera assurément créée par l’ajout de variantes à quatre portes et à essence à la gamme Charger, qui seront également fabriquées à Windsor.

L’arrivée de ces modèles sur le marché est prévue plus tard cette année et au début de 2026, ce qui correspond à l’échéancier annoncé pour le retour du troisième quart.

Cette augmentation de la production répondra également à l’un des engagements pris par Stellantis lors des négociations de 2023 avec le syndicat Unifor.

Le début du troisième quart à Windsor était initialement prévu pour mai 2025, mais il a été reporté à la date actuellement planifiée en raison de la guerre commerciale américaine.

C’est un signe que l’industrie automobile canadienne se porte mieux que prévu et que l’ajout de production locale n’est pas aussi risqué qu’il y a quelques mois à peine.

General Motors a également annoncé hier qu’elle maintiendrait le troisième quart de travail à son usine d’Oshawa, en Ontario, jusqu’en janvier 2026 au moins, retardant ainsi des centaines de mises à pied pour les travailleurs qui fabriquent le Chevrolet Silverado HD.

Actuellement, l’usine de production de Ford à Oakville est en cours de réoutillage pour fabriquer les camionnettes Super Duty, et le début de la production est toujours prévu pour la fin de 2026.

Windsor n’est pas la seule usine de Stellantis au Canada, puisque le constructeur possède également une installation à Brampton, en Ontario, qui est actuellement à l’arrêt.

En effet, cette usine qui fabriquait l’ancienne génération des Dodge Charger, Challenger et Chrysler 300 est également en cours de réoutillage, mais les travaux ont été suspendus, car les tarifs douaniers américains et l’évolution des conditions du marché ont forcé Stellantis à réévaluer ses plans pour le prochain Jeep Compass qui y sera construit.

Bien que l’entreprise affirme être toujours engagée à amener le Compass en Amérique du Nord, avec une production à Brampton, on s’attend maintenant à ce qu’une version à essence soit lancée en premier, suivie du modèle électrique, contrairement à ce que prévoyaient les plans initiaux.

Source : Automotive News