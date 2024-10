Plymouth GTX Electromod Concept : La vision Mopar du muscle classique rencontre l’innovation électrique

– Mopar présente la Plymouth GTX Electromod, en mettant en avant le potentiel de la technologie e-Crate pour les conversions électriques.

– Le design caractéristique de 1967 a été modernisé, avec notamment un port de charge dissimulé sous un capuchon rabattable.

– Le module d’entraînement électrique délivre 335 chevaux, avec une autonomie estimée à 400 km.

Lors du salon SEMA 2024, Mopar a présenté un concept unique qui fait entrer l’emblématique Plymouth GTX de 1967 dans le futur : la GTX Electromod. Ce muscle car électrique à batterie n’est pas seulement un mélange saisissant de design rétro et moderne, mais sert également de plateforme pour la technologie de propulsion potentielle e-Crate de Mopar, visant à offrir aux passionnés un moyen de convertir les véhicules classiques et contemporains en modèles électriques à zéro émission.

Le concept Plymouth GTX Electromod représente l’approche de Mopar en matière de kits de conversion BEV pour les voitures classiques. L’exploration par Mopar d’un système de propulsion e-Crate pourrait permettre aux passionnés de construire ou d’adapter leurs propres véhicules, en offrant des performances modernes tout en préservant l’esprit d’origine de la voiture. Avant que vous ne posiez la question, c’est la raison pour laquelle la puissance nominale semble faible selon les normes d’aujourd’hui.

La GTX Electromod conserve son héritage de 1967 avec une peinture Frostbite Blue élégante et des accents Satin Black qui rehaussent le look classique. Les pare-chocs couleur carrosserie, conçus sur mesure, sont rentrés et soigneusement rasés, créant un profil aérodynamique, tandis que les ouvertures élargies des roues arrière et la position basse dégagent une agressivité subtile. Mopar a également ajouté un capot unique en fibre de carbone avec deux extracteurs d’air, accentué par des bandes noires satinées qui rappellent le style original de la GTX.

D’autres détails incluent un splitter avant en fibre de carbone et un déflecteur surbaissé, qui contribuent à l’aspect moderne de la voiture tout en conservant un lien avec le passé. Notamment, le bouchon de réservoir à bascule, caractéristique emblématique des Mopars des années 1960, a été redessiné pour servir de port de charge, préservant ainsi l’aspect d’un muscle car classique tout en y apportant une touche futuriste.

Sous le capot, la GTX Electromod est équipée d’un module de propulsion électrique modulable de 400 volts et 250 kilowatts, qui génère environ 335 chevaux. L’entraînement électrique se connecte à un réducteur 3:1, délivrant le couple directement aux roues arrière pour une expérience de conduite réactive et puissante. Quatre batteries lithium-ion, totalisant 73 kWh, assurent une autonomie de 400 km.

Pour accueillir le groupe motopropulseur, Mopar a conçu un cadre en aluminium sur mesure qui abrite les packs de batteries dans un agencement de type cartouche, conçu pour faciliter leur retrait lors des opérations d’entretien. Cette configuration améliore également la répartition du poids en plaçant un pack de batteries dans la baie avant et trois autres dans le coffre.

À l’intérieur, l’habitacle du Plymouth GTX Electromod Concept est équipé d’un tableau de bord personnalisé qui contrôle la charge de la batterie, le courant du moteur et la température, ainsi que d’un compteur de vitesse analogique de 160 miles par heure qui conserve la sensation d’origine de la voiture. Le volant a été remplacé par un modèle à fond plat, gainé de cuir, fini en bronze rétro, ajoutant une touche contemporaine qui s’harmonise avec les sièges en cuir bleu IndiGo qui ont été retapissés.

Alors que les sièges arrière conservent une disposition classique, les sièges avant offrent désormais un meilleur confort grâce à des renforts améliorés et à des ceintures abdominales bleu indigo. Mopar a également ajouté une console centrale redessinée comprenant un pommeau de levier de vitesse rotatif provenant de la Dodge Durango et un porte-gobelet de série provenant de la Jeep Grand Cherokee.

Le Plymouth GTX Electromod Concept témoigne de l’engagement de Mopar en faveur de l’innovation, en montrant comment des véhicules emblématiques peuvent évoluer avec la technologie tout en préservant leur héritage unique.