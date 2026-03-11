Rivian supprime le prix annoncé du R2 quelques jours avant sa présentation

Rivian retire la référence au prix de départ de 45 000 $ US / 66 500 $ CA pour son futur multisegment électrique R2 avant sa présentation officielle au SXSW.

Rivian est littéralement à quelques heures de présenter officiellement son très attendu multisegment électrique R2 lors de la conférence South by Southwest (SXSW). Curieusement, au cours du dernier jour ou deux, l’entreprise a discrètement retiré de ses sites Web officiels les références antérieures aux prix de départ.

Le R2 a été positionné comme un modèle plus accessible comparativement aux modèles actuels de Rivian, soit la camionnette R1T et le VUS R1S. Lorsque le véhicule a été annoncé pour la première fois en 2024, des dirigeants avaient indiqué que la version d’entrée de gamme commencerait à environ 45 000 $ US / 66 500 $ CA, des chiffres largement cités dans les discussions auprès des investisseurs et des consommateurs.

Ce langage lié au prix n’apparaît désormais plus dans le matériel promotionnel de Rivian avant la présentation officielle. La suppression du prix ne signifie pas nécessairement une hausse, mais il est probable que Rivian n’ait pas été en mesure de rendre le R2 rentable au prix précédemment annoncé.

Rivian travaille à réduire ses coûts de fabrication alors qu’elle se prépare à lancer ce multisegment plus compact. La plateforme du R2 a été conçue avec moins d’unités de contrôle électroniques et une architecture électrique simplifiée, des mesures destinées à réduire le nombre de pièces et la complexité de l’assemblage.

Malgré ces efforts, Rivian demeure sous pression pour améliorer sa rentabilité. L’entreprise continue d’afficher des pertes d’exploitation malgré l’augmentation de sa capacité de production et le développement de nouveaux véhicules. Même la gamme actuelle R1 a éprouvé des difficultés à générer des profits.

L’incertitude économique s’est également intensifiée au cours des dernières semaines en grande partie en raison du récent conflit militaire au Moyen-Orient. Celui-ci a provoqué une forte volatilité sur les marchés de l’énergie, le prix du pétrole ayant brièvement frôlé les 120 $ US le baril avant de reculer. De telles fluctuations peuvent influencer les coûts d’approvisionnement et les dépenses logistiques dans l’ensemble de l’industrie automobile, ce qui complique les engagements en matière de prix.

Les premières livraisons du R2 devraient se concentrer sur des versions mieux équipées. Rivian prévoit commencer les ventes avec une configuration à deux moteurs axée sur la performance, et les premiers modèles Launch Edition devraient inclure de série des matériaux intérieurs haut de gamme ainsi que des systèmes audio améliorés, et être vendus à un prix considérablement plus élevé que celui initialement annoncé.

Les livraisons aux clients devraient commencer en juin.

Source: Autoevolution