Rivian R2 Launch Edition: transmission intégrale à deux moteurs et prix intermédiaire

Rivian mise sur une large clientèle avec un R2 bien équipé et abordable.

L’édition de lancement (Launch Edition) du Rivian R2 sera dotée d’une transmission intégrale à deux moteurs, sans être la version la plus haut de gamme.

Le prix de base du R2 est confirmé à 45 000 $ US (66 500 $ CA), visant le segment des VUS électriques de taille intermédiaire.

Les détails complets de la gamme R2 seront présentés lors d’un événement dédié au début de 2026.

Le futur Rivian R2 Launch Edition proposera une configuration à deux moteurs et à transmission intégrale, mais ne représentera pas la version la plus onéreuse, a déclaré le PDG RJ Scaringe lors de l’appel aux résultats du troisième trimestre de l’entreprise, mardi.

Ce modèle de lancement trouvera un équilibre entre l’accessibilité et l’équipement, a précisé Scaringe, le décrivant comme « bien équipé », tout en soulignant qu’il ne représentera pas le haut de la gamme R2. Cette approche vise à séduire un vaste bassin de clients au moment où Rivian entame la production de son VUS électrique plus abordable.

« Nous allons limiter le nombre de variantes que nous produirons, et c’est pourquoi nous avons une édition de lancement pour le R2 », a-t-il expliqué. « Elle est conçue comme un véhicule très bien configuré, qui, selon nous, rendra le plus grand nombre de gens heureux. »

Rivian prévoit d’offrir le R2 en versions à un, deux et trois moteurs. La configuration à un moteur sera à propulsion, tandis que les déclinaisons à deux et trois moteurs bénéficieront d’une transmission intégrale. Au moins deux tailles de batterie sont attendues, et la compagnie prévoit une autonomie supérieure à 480 kilomètres selon les estimations de l’EPA.

Selon Rivian, le R2 sera mis en vente en 2026 à un prix de départ de 66 500 $ CA, soit nettement inférieur à celui des modèles R1S et R1T de la marque, dont les prix commencent à environ 130 000 $. Scaringe s’est publiquement engagé à maintenir ce prix de base, qu’il considère comme essentiel pour étendre la portée de Rivian sur le marché.

Contrairement à d’autres lancements de véhicules électriques, comme le Tesla Cybertruck ou le Lucid Gravity, introduits dans des versions haut de gamme, la stratégie de Rivian avec le R2 met l’accent sur l’accessibilité dès le départ. L’entreprise n’a toutefois pas confirmé le nombre d’unités de l’édition de lancement qui seront produites.

Rivian tiendra un événement exclusif consacré au R2 au début de 2026 afin de partager davantage de détails sur les caractéristiques techniques, la tarification et les différentes versions. Les livraisons devraient commencer plus tard la même année.