Rimac éblouit les États-Unis avec la livraison de deux superbes hypercars Nevera

Rimac livre deux Nevera pour des collections renommées, renforçant ainsi la présence des hypercars électriques aux États-Unis.

La popularité record de la Nevera aux États-Unis témoigne de la vigueur du marché des hypercars électriques.

Avec des livraisons continues dans le monde entier, la série limitée Nevera enthousiasme les passionnés d’automobile du monde entier.

Aux États-Unis, la présence de la voiture électrique Rimac Nevera est en plein essor, les dernières livraisons étant destinées à deux collections américaines de premier plan. Rimac of Naples, en Floride, a facilité la livraison de la Nevera aux collections Triple F et Ash Crest, consolidant ainsi la position du marché nord-américain en tant qu’acteur clé pour cette hypercar électrique.

La collection Triple F, détenue par Dave Frecka et ses fils, Jordan et Jason, a accueilli une Nevera dotée d’une superbe peinture nacrée bleu Nevera, d’un intérieur bleu foncé et de sièges en cuir bleu clair. Ce véhicule rejoint une collection de plus de 40 supercars et hypercars parmi les plus exotiques au monde, visibles dans le monde entier grâce à une présence importante sur les médias sociaux.

En revanche, la collection Ash Crest a incorporé une Nevera bleu Stratos avec une finition carbone Stage 2 en cyan teinté brillant. Les sièges en cuir blanc et les surpiqûres jaunes du véhicule s’harmonisent parfaitement avec la finition graphite et les étriers jaunes des jantes Infinitus de la voiture.

Ces livraisons ont eu lieu lors d’un événement privé le 17 juin, en présence du fondateur du groupe Rimac, Mate Rimac. Les véhicules ont été officiellement présentés au public lors de « The Event III », un rassemblement caritatif de supercars organisé par la Triple F Collection le 18 juin, un événement réputé pour la collecte de fonds substantiels au profit d’organisations caritatives telles que la Fondation Make-a-Wish.

Mate Rimac a souligné l’importance du marché américain dans le succès de la Nevera et a exprimé sa fierté de développer ces véhicules dans les mains de véritables aficionados de l’automobile. « La Ash Crest Collection et la Triple F Collection sont composées des voitures de performance les plus rares et les plus admirées au monde à l’heure actuelle. Le fait qu’elles estiment que Nevera mérite une place parmi elles est une grande reconnaissance », a déclaré M. Rimac.

La popularité croissante de la Nevera n’est pas surprenante, compte tenu de ses récentes accolades en tant qu’hypercar la plus rapide du monde. En avril 2023, elle a battu 23 records d’accélération et de freinage en une seule journée à l’Automotive Testing Papenburg en Allemagne, dont un 0-100 mph en 3,2 secondes et un 0-400-0 km/h en 29,93 secondes.

Les livraisons en cours de la série limitée à 150 exemplaires promettent de faire vivre aux passionnés du monde entier le plaisir de posséder une Nevera. Avec trois Nevera livrées aux États-Unis en l’espace d’un mois et de nombreuses autres attendues, il est clair que l’attrait de cette hyper GT révolutionnaire entièrement électrique est bien vivant en Amérique du Nord.