Quelles sont les chances que Mitsubishi vende le tout nouveau camion Triton 2024 en Amérique du Nord ?

Il y a longtemps, Mitsubishi a importé un L200 (rebaptisé Triton) pour que les membres des médias puissent l’examiner.

Mitsubishi a autrefois proposé des VUS très cool avec le Raider et le Montero.

Il ne s’agit pas d’une analyse approfondie de Mitsubishi en Amérique du Nord. Considérons simplement qu’il s’agit d’un bref aperçu de ce qui pourrait se passer. Le segment des camions de taille moyenne est plus chaud qu’une éruption volcanique en ce moment et une nouvelle offre ne ferait qu’attiser le feu. Surtout un modèle aussi cool que le nouveau Triton. Mais d’abord, quelques détails sur le camion de Mitsubishi.

Le tout nouveau Triton

Ce modèle de sixième génération, entièrement redessiné pour la première fois en neuf ans, est un futur succès garanti. Avec la solide lignée du Triton, qui compte 5,6 millions de pick-up vendus en cinq générations dans 150 pays, Mitsubishi Motors a encore amélioré le nouveau modèle. Le Triton de sixième génération, doté d’une carrosserie plus imposante et d’un tout nouveau moteur turbo diesel propre de 2,4 litres, adhère au concept de produit « Power for Adventure » (la puissance au service de l’aventure).

Le Triton est doté d’un design intérieur et extérieur repensé, d’un châssis nouvellement développé et d’un cadre en échelle. Le véhicule est proposé en trois types de carrosserie : la double cabine offrant le confort d’un VUS, une variante à cabine simple pour une utilisation de base, et un type de cabine club offrant un espace de chargement supplémentaire. Les modes de conduite améliorés, le contrôle actif du lacet (AYC), le système Super Select 4WD-II et le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) renforcent encore ses performances routières.

Le moteur diesel propre, le 4N16, se décline en trois versions pour des usages différents. La version à haut rendement atteint une puissance maximale de 150 kW et un couple maximal de 470 Nm, ce qui permet une conduite réactive. Les deux versions standard sont dotées d’un turbocompresseur à géométrie variable, qui permet un contrôle variable de la capacité de la turbine. Les acheteurs ont le choix entre une transmission automatique à six vitesses avec mode sport ou une transmission manuelle à six vitesses avec changement de vitesse par câble qui réduit les vibrations.

Adoptant le concept de design Beast Mode, le nouveau Triton conserve la robustesse et la résistance attendues d’un pick-up. Le design de la face avant Dynamic Shield, les feux arrière en forme de T, les grandes surfaces solides et les flancs de la carrosserie à thème horizontal créent une présence forte et imposante. À l’intérieur de l’habitacle, les aspects pratiques et utilitaires fusionnent avec des coussinets souples et des formes géométriques pour créer un espace moderne et élégant.

En route pour l’Amérique du Nord ?

Le nouveau Triton pose deux problèmes majeurs : la taxe d’importation et le moteur diesel. Le Triton a déjà été fortement lié au Nissan Frontier, qui est actuellement assemblé à l’usine de Canton dans le Mississippi. Il y a de fortes chances que le prochain « vrai nouveau » Frontier partage de nombreux composants avec le Triton et il y a donc peu de chances que les Mits soient assemblés dans la même usine. Quant au moteur diesel, le nouveau Frontier n’en proposera pas, un nouveau moteur essence/hybride/électrifié pourrait éventuellement remplacer l’actuel V6. C’est ainsi que deux gros problèmes pourraient être résolus.

La question qui demeure est la suivante : se vendrait-il aux États-Unis et au Canada ? Au Canada, il est peu probable que Mitsubishi vende suffisamment d’unités pour la rentabiliser. Malgré son allure, son pedigree et la participation de l’équipe Mitsubishi RALLIART à divers rallyes, la concurrence de Toyota, Ford et GM laisserait peu de place au Triton. En fait, les ventes de Frontier diminuant fortement en 2023 aux États-Unis et au Canada, il est tout à fait possible qu’il n’y ait pas de nouvelle génération à l’avenir.

Quelles sont les chances que Mitsubishi commercialise le nouveau Triton en Amérique du Nord ? Très faibles, voire nulles. Du moins à notre avis.