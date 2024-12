Québec suspend la subvention à l’achat d’un véhicule électrique

Le gouvernement du Québec et le programme Roulez vert n’auraient pas les fonds suffisants pour poursuivre l’offre de subvention à l’achat d’un véhicule électrique neuf. Il suspendra donc son programme en février prochain.

La nouvelle a été rapportée en fin de journée lundi par les médias de Québecor qui ont appris que le gouvernement se voit forcé de suspendre son programme Roulez vert dès février prochain.

On se rappellera que, jusqu’au 31 décembre prochain, les consommateurs québécois peuvent profiter d’une subvention allant jusqu’à 7000 $ lors de l’achat d’un véhicule électrique neuf. À compter du 1er janvier, il a préalablement été annoncé que le montant allait être réduit à 4000 $. Or, on apprend que la subvention de 4000 $ ne sera offerte qu’au cours du mois de janvier 2025 et qu’elle sera suspendue par la suite.

Le gouvernement du Québec assure qu’il s’agit d’une mesure temporaire. Le programme Roulez vert n’a plus suffisamment d’argent dans ses coffres en raison du nombre élevé de consommateurs ayant bénéficié de la subvention de 7000 $ au cours des derniers mois.

Le programme Roulez vert pourrait reprendre plus tard au printemps 2025.

Mentionnons que, dans son plan de réduction progressive de la subvention pour l’achat d’un véhicule électrique neuf, le gouvernement du Québec prévoyait que le montant octroyé passe à 2000 $ en 2026.