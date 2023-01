Moins d’attente et des prix plus bas pour la Ford Mustang Mach-E 2023

Les réductions de prix vont de 4 750 à 8 500 dollars selon le modèle.

Ford va augmenter la production de la Mach-E pour 2023.

Ford a récemment annoncé son intention d’augmenter considérablement la production de la Mustang Mach-E en 2023, dans le cadre de son plan Ford+ visant à rendre les VE plus accessibles aux clients. Ils vont également réduire les prix pour ceux qui attendent la livraison et proposer des offres privées pour ceux qui ont déjà leur véhicule.

La Mustang Mach-E a été un choix populaire parmi les acheteurs de véhicules électriques, grâce à son autonomie disponible estimée par l’EPA à plus de 490 km, à la conduite mains libres BlueCruise sur plus de 200 000 km d’autoroutes et à la possibilité de suivre l’évolution du temps grâce aux mises à jour du logiciel Ford Power Up. En conséquence, les délais d’attente des clients ont augmenté en raison de la capacité de production limitée. Pour aider à résoudre ce problème, Ford a alloué des ressources supplémentaires sérieuses pour augmenter la production en 2023.

Cette disponibilité accrue permettra non seulement de réduire les temps d’attente, mais aussi de proposer des prix plus compétitifs. Les clients en attente de livraison recevront automatiquement des prix ajustés, tandis que ceux qui ont déjà leur véhicule recevront des offres privées de Ford. La réduction de prix peut aller jusqu’à 8 500 dollars.

L’engagement de Ford à rendre les véhicules électriques plus accessibles fait partie de son plan plus large qui prévoit d’investir 29 milliards de dollars dans l’électrification d’ici 2025 dans le monde entier. Ils espèrent faire passer plus de gens dans les VE plus rapidement avec une capacité de production accrue.

« Nous n’allons céder de terrain à personne. Nous produisons davantage de VE afin de réduire les temps d’attente des clients, nous proposons des prix compétitifs et nous nous efforçons de créer une expérience de propriété inégalée », a déclaré Marin Gjaja, directeur de la clientèle du modèle Ford e. « Nos clients sont au centre de tout ce que nous faisons — à mesure que nous continuons à construire des véhicules électriques passionnants et excitants, nous continuerons à repousser les limites pour rendre les VE plus accessibles à tous. »